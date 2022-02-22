https://ria.ru/20220222/diplomatiya-1774377475.html
В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена
В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 22.02.2022
В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена
Москва не отказывалась от своих обязательств и планов относительно встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила официальный... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:05
2022-02-22T16:05
2022-02-22T16:05
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва не отказывалась от своих обязательств и планов относительно встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, в принципе, ни от каких своих обязательств, планов не отказывались, мы находимся в контакте с партнёрами", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос готовится ли встреча Лаврова и Блинкена.
https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774236152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, сергей лавров
В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена
МИД о встрече Лаврова и Блинкена: мы от своих обязательств и планов не отказывались