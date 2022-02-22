https://ria.ru/20220222/diplomatiya-1774377475.html

В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена

В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 22.02.2022

В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена

Москва не отказывалась от своих обязательств и планов относительно встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила официальный... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:05

2022-02-22T16:05

2022-02-22T16:05

в мире

энтони блинкен

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва не отказывалась от своих обязательств и планов относительно встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, в принципе, ни от каких своих обязательств, планов не отказывались, мы находимся в контакте с партнёрами", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос готовится ли встреча Лаврова и Блинкена.

https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774236152.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энтони блинкен, сергей лавров