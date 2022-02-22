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В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена
В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 22.02.2022
В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена
Москва не отказывалась от своих обязательств и планов относительно встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила официальный... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:05
2022-02-22T16:05
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва не отказывалась от своих обязательств и планов относительно встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, в принципе, ни от каких своих обязательств, планов не отказывались, мы находимся в контакте с партнёрами", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос готовится ли встреча Лаврова и Блинкена.
https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774236152.html
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Дарья Буймова
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в мире, энтони блинкен, сергей лавров
16:05 22.02.2022
 
В МИД не отказывались от планов по встрече Лаврова и Блинкена

МИД о встрече Лаврова и Блинкена: мы от своих обязательств и планов не отказывались

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва не отказывалась от своих обязательств и планов относительно встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, в принципе, ни от каких своих обязательств, планов не отказывались, мы находимся в контакте с партнёрами", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос готовится ли встреча Лаврова и Блинкена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:35
Блинкен еще не отменял встречи с Лавровым, сообщили в СМИ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреЭнтони БлинкенСергей Лавров
 
 
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