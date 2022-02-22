https://ria.ru/20220222/diplomatiya-1774341787.html

Россия остается открытой для дипломатических контактов, заявил Песков

Россия остается открытой для дипломатических контактов, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2022

Россия остается открытой для дипломатических контактов, заявил Песков

Россия остается открытой для дипломатических контактов, но дальше все будет зависеть от оппонентов, их реакция на признание ЛНР и ДНР предсказуема и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:14

2022-02-22T14:14

2022-02-22T14:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия остается открытой для дипломатических контактов, но дальше все будет зависеть от оппонентов, их реакция на признание ЛНР и ДНР предсказуема и прогнозируема, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Естественно, российская (сторона) на всех уровнях остаётся открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах. Дальше все будет зависеть от наших оппонентов", - сообщил Песков.Он добавил, что их реакция на признание ДНР и ЛНР предсказуема.Комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки", Песков сказал, участие РФ "будет все зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов". Он добавил, что диалог на всех уровнях будет приветствоваться. "Но диалог не в формате переливания из пустого в порожнее", - указал Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/dialog-1774329164.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774331987.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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