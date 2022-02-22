14:14 22.02.2022 (обновлено: 14:34 22.02.2022)
Россия остается открытой для дипломатических контактов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков о контактах с Западом: все зависит от оппонентов
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия остается открытой для дипломатических контактов, но дальше все будет зависеть от оппонентов, их реакция на признание ЛНР и ДНР предсказуема и прогнозируема, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, российская (сторона) на всех уровнях остаётся открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах. Дальше все будет зависеть от наших оппонентов", - сообщил Песков.
"Что касается их реакции, то она предсказуемая, прогнозируемая. Будем продолжать работать, терпеливо доносить нашу аргументацию", - сообщил Песков.
Комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки", Песков сказал, участие РФ "будет все зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов". Он добавил, что диалог на всех уровнях будет приветствоваться. "Но диалог не в формате переливания из пустого в порожнее", - указал Песков.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова