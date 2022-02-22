01:11 22.02.2022 (обновлено: 07:24 22.02.2022)
Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, сообщила Захарова
Представитель МИД Захарова: Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта к диалогу с западными странами, но они сами долгие годы не хотели содействовать выполнению минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
"Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
"Мы всегда за переговорный процесс. Но простите меня, можно задать вопрос - все эти годы, причем это минские договоренности вторые, а первые вообще инициировала Москва, - так сколько можно призывать. Ладно несколько месяцев, ну год, но не восемь же лет призывать всех к одному и тому же, к выполнению того, под чем подписались и за чем поручились западные партнеры и подписались стороны украинского конфликта. Этим Москва занималась во всех видах. Где был Берлин и Париж, где они были? Я про США вообще не говорю, их неприглядная роль в этом очевидна", - добавила она.
Опубликовано: Никита Стома