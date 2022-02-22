https://ria.ru/20220222/dialog-1774208294.html

Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, сообщила Захарова

Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, сообщила Захарова - РИА Новости, 22.02.2022

Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, сообщила Захарова

Россия по-прежнему открыта к диалогу с западными странами, но они сами долгие годы не хотели содействовать выполнению минских договоренностей, заявила... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:11

2022-02-22T01:11

2022-02-22T07:24

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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москва

мария захарова

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта к диалогу с западными странами, но они сами долгие годы не хотели содействовать выполнению минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что последние два месяца западная пресса и политики говорят о якобы подготовкой Россией "вторжения" на Украину."Мы всегда за переговорный процесс. Но простите меня, можно задать вопрос - все эти годы, причем это минские договоренности вторые, а первые вообще инициировала Москва, - так сколько можно призывать. Ладно несколько месяцев, ну год, но не восемь же лет призывать всех к одному и тому же, к выполнению того, под чем подписались и за чем поручились западные партнеры и подписались стороны украинского конфликта. Этим Москва занималась во всех видах. Где был Берлин и Париж, где они были? Я про США вообще не говорю, их неприглядная роль в этом очевидна", - добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, москва, мария захарова, признание днр и лнр в россии