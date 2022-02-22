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Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, сообщила Захарова
Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, сообщила Захарова - РИА Новости, 22.02.2022
Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, сообщила Захарова
Россия по-прежнему открыта к диалогу с западными странами, но они сами долгие годы не хотели содействовать выполнению минских договоренностей, заявила... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:11
2022-02-22T07:24
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сша
москва
мария захарова
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта к диалогу с западными странами, но они сами долгие годы не хотели содействовать выполнению минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что последние два месяца западная пресса и политики говорят о якобы подготовкой Россией "вторжения" на Украину."Мы всегда за переговорный процесс. Но простите меня, можно задать вопрос - все эти годы, причем это минские договоренности вторые, а первые вообще инициировала Москва, - так сколько можно призывать. Ладно несколько месяцев, ну год, но не восемь же лет призывать всех к одному и тому же, к выполнению того, под чем подписались и за чем поручились западные партнеры и подписались стороны украинского конфликта. Этим Москва занималась во всех видах. Где был Берлин и Париж, где они были? Я про США вообще не говорю, их неприглядная роль в этом очевидна", - добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, москва, мария захарова, признание днр и лнр в россии
01:11 22.02.2022 (обновлено: 07:24 22.02.2022)
 
Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, сообщила Захарова

Представитель МИД Захарова: Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта к диалогу с западными странами, но они сами долгие годы не хотели содействовать выполнению минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
"Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она отметила, что последние два месяца западная пресса и политики говорят о якобы подготовкой Россией "вторжения" на Украину.
"Мы всегда за переговорный процесс. Но простите меня, можно задать вопрос - все эти годы, причем это минские договоренности вторые, а первые вообще инициировала Москва, - так сколько можно призывать. Ладно несколько месяцев, ну год, но не восемь же лет призывать всех к одному и тому же, к выполнению того, под чем подписались и за чем поручились западные партнеры и подписались стороны украинского конфликта. Этим Москва занималась во всех видах. Где был Берлин и Париж, где они были? Я про США вообще не говорю, их неприглядная роль в этом очевидна", - добавила она.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Опубликовано: Никита Стома
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияСШАМоскваМария ЗахароваПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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