https://ria.ru/20220222/deklaratsiya-1774350251.html

Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии - РИА Новости, 22.02.2022

Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что лидеры подпишут декларацию о союзническом... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:39

2022-02-22T14:39

2022-02-22T15:56

цены на нефть

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что лидеры подпишут декларацию о союзническом взаимодействий, по словам Путина, это новый этап развития отношений."Сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении – вопроса карабахского урегулирования", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, ильхам алиев