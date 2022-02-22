https://ria.ru/20220222/deklaratsiya-1774350251.html
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии - РИА Новости, 22.02.2022
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что лидеры подпишут декларацию о союзническом... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:39
2022-02-22T14:39
2022-02-22T15:56
цены на нефть
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что лидеры подпишут декларацию о союзническом взаимодействий, по словам Путина, это новый этап развития отношений."Сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении – вопроса карабахского урегулирования", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, ильхам алиев
14:39 22.02.2022 (обновлено: 15:56 22.02.2022)
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Путин на встрече с Алиевым подпишет декларацию о союзническом взаимодействии
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что лидеры подпишут декларацию о союзническом взаимодействий, по словам Путина, это новый этап развития отношений.
"Сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении – вопроса карабахского урегулирования", - сказал Путин.