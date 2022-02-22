https://ria.ru/20220222/brutalnyegoroda-1774040239.html

Названы самые "брутальные" города России

Названы самые "брутальные" города России - РИА Новости, 22.02.2022

Названы самые "брутальные" города России

В преддверии Дня защитника Отечества эксперты попросили пользователей соцсетей назвать самые "брутальные" города России, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:52

2022-02-22T04:52

2022-02-22T04:52

туризм

челябинск

города

день защитника отечества

праздник

рейтинг

норильск

севастополь

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества эксперты попросили пользователей соцсетей назвать самые "брутальные" города России, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.На первом месте оказался Челябинск — за "суровых уральских мужчин" проголосовало 20 процентов пользователей, следует из результатов исследования."Серебро" респонденты отдали городу-герою Севастополю, а "бронзу" — Норильску.Также в список вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html

челябинск

норильск

севастополь

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

челябинск, города, день защитника отечества, праздник, рейтинг, норильск, севастополь, новости - туризм, туризм, туристы