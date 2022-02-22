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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220222/brutalnyegoroda-1774040239.html
Названы самые "брутальные" города России
Названы самые "брутальные" города России - РИА Новости, 22.02.2022
Названы самые "брутальные" города России
В преддверии Дня защитника Отечества эксперты попросили пользователей соцсетей назвать самые "брутальные" города России, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:52
2022-02-22T04:52
туризм
челябинск
города
день защитника отечества
праздник
рейтинг
норильск
севастополь
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества эксперты попросили пользователей соцсетей назвать самые "брутальные" города России, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.На первом месте оказался Челябинск — за "суровых уральских мужчин" проголосовало 20 процентов пользователей, следует из результатов исследования."Серебро" респонденты отдали городу-герою Севастополю, а "бронзу" — Норильску.Также в список вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
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Ольга Кабанова
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челябинск, города, день защитника отечества, праздник, рейтинг, норильск, севастополь, новости - туризм, туризм, туристы
04:52 22.02.2022
 
Названы самые "брутальные" города России

Опрос Tvil.ru: рейтинг самых "брутальных" городов России возглавил Челябинск

© Depositphotos / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Depositphotos / pingvin1337
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества эксперты попросили пользователей соцсетей назвать самые "брутальные" города России, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
На первом месте оказался Челябинск — за "суровых уральских мужчин" проголосовало 20 процентов пользователей, следует из результатов исследования.
"Серебро" респонденты отдали городу-герою Севастополю, а "бронзу" — Норильску.
Также в список вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
Горный парк Рускеала - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00Туризм
Интересно и недорого: лучшие национальные туристические маршруты России
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмЧелябинскГородаДень защитника ОтечестваПраздникРейтингНорильскСевастопольНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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