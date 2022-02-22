https://ria.ru/20220222/brutalnyegoroda-1774040239.html
Названы самые "брутальные" города России
Названы самые "брутальные" города России - РИА Новости, 22.02.2022
Названы самые "брутальные" города России
В преддверии Дня защитника Отечества эксперты попросили пользователей соцсетей назвать самые "брутальные" города России, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:52
2022-02-22T04:52
2022-02-22T04:52
туризм
челябинск
города
день защитника отечества
праздник
рейтинг
норильск
севастополь
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества эксперты попросили пользователей соцсетей назвать самые "брутальные" города России, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.На первом месте оказался Челябинск — за "суровых уральских мужчин" проголосовало 20 процентов пользователей, следует из результатов исследования."Серебро" респонденты отдали городу-герою Севастополю, а "бронзу" — Норильску.Также в список вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, города, день защитника отечества, праздник, рейтинг, норильск, севастополь, новости - туризм, туризм, туристы
Названы самые "брутальные" города России
Опрос Tvil.ru: рейтинг самых "брутальных" городов России возглавил Челябинск
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества эксперты попросили пользователей соцсетей назвать самые "брутальные" города России, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
На первом месте оказался Челябинск — за "суровых уральских мужчин" проголосовало 20 процентов пользователей, следует из результатов исследования.
"Серебро" респонденты отдали городу-герою Севастополю, а "бронзу" — Норильску.
Также в список вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
Опубликовано: Ольга Кабанова