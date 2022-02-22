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Более 3,4 тысяч домовых табличек установят в Москве в 2022 году
Более 3,4 тысяч домовых табличек установят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 22.02.2022
Более 3,4 тысяч домовых табличек установят в Москве в 2022 году
Более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек установят в Москве 2022 году, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:03
2022-02-22T16:03
2022-02-22T16:03
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек установят в Москве 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек установим в 2022 году. Городские указатели и новые информационные поля появятся: на пути к спортивным объектам – базе гребного слалома "Сходня", водной базе "Строгино", Центральному стадиону "Динамо" имени Льва Яшина, горнолыжному комплексу "Воробьевы горы", Центру биатлона "Новая звезда", Центру современного пятиборья "Северный", Центру технических видов спорта "Москва"", - говорится в сообщении.Помимо этого, указатели и информационные поля появятся у 445 домов, где проживали герои Великой Отечественной войны, знаменитые космонавты и летчики, и у зданий, связанных с историей военных лет, а также у отделений Пенсионного фонда РФ и нотариальных контор, у образовательных учреждений, объектов здравоохранения, учреждений культуры, у станций метро, МЦД, МЦК.Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек установят в Москве 2022 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек установим в 2022 году. Городские указатели и новые информационные поля появятся: на пути к спортивным объектам – базе гребного слалома "Сходня", водной базе "Строгино", Центральному стадиону "Динамо" имени Льва Яшина, горнолыжному комплексу "Воробьевы горы", Центру биатлона "Новая звезда", Центру современного пятиборья "Северный", Центру технических видов спорта "Москва"", - говорится в сообщении.
Помимо этого, указатели и информационные поля появятся у 445 домов, где проживали герои Великой Отечественной войны, знаменитые космонавты и летчики, и у зданий, связанных с историей военных лет, а также у отделений Пенсионного фонда РФ и нотариальных контор, у образовательных учреждений, объектов здравоохранения, учреждений культуры, у станций метро, МЦД, МЦК
.
Единая система навигации создается в столице с 2014 года. Это важный элемент формирования комфортной городской среды: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц.
Опубликовано: Артем Смирнов