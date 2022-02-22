https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774455161.html

Беженцы из ДНР и ЛНР разместились почти в 15 регионах

Беженцы из ДНР и ЛНР разместились почти в 15 регионах - РИА Новости, 22.02.2022

Беженцы из ДНР и ЛНР разместились почти в 15 регионах

Беженцы из ДНР и ЛНР разместились практически в 15 регионах России, рассказал журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T21:00

2022-02-22T21:50

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Беженцы из ДНР и ЛНР разместились практически в 15 регионах России, рассказал журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Сейчас уже практически в 15 субъектах федерации есть люди, которые пришли из соседних областей Украины", - сказал Чуприян.Он добавил, что у беженцев по-прежнему берут ПЦР-тесты на коронавирус, в подавляющем большинстве они отрицательные.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774454224.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса. Видео МЧС России МЧС России доставит в Ростовскую область 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва для беженцев из Донбасса. В составе колонн 34 автомашины с материальными ценностями и предметами первой необходимости. 2022-02-22T21:00 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию