https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774454224.html

Поток переходящих границу с Россией беженцев уменьшился, сообщил Чуприян

Поток переходящих границу с Россией беженцев уменьшился, сообщил Чуприян - РИА Новости, 22.02.2022

Поток переходящих границу с Россией беженцев уменьшился, сообщил Чуприян

Поток переходящих границу с РФ беженцев из Донбасса уменьшается после решения о признании ДНР и ЛНР, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:56

2022-02-22T20:56

2022-02-22T20:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эвакуация жителей днр и лнр в россию

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Поток переходящих границу с РФ беженцев из Донбасса уменьшается после решения о признании ДНР и ЛНР, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Мы констатируем, что количество лиц, пересекших границу, уменьшается по сравнению со вчерашним днем. Видимо, добрые вести для всех вселили уверенность и поток снижается", - сказал Чуприян журналистам.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия