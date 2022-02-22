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Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев - РИА Новости, 22.02.2022

Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности с 22 февраля в связи с прибытием... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:42

2022-02-22T18:42

2022-02-22T20:32

россия

общество

ильдар габдрахманов

московская область (подмосковье)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

украина

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности с 22 февраля в связи с прибытием эвакуированных жителей Донбасса, документ опубликован во вторник на сайте правительства региона."Ввести на территории Московской области области с 00.00 часов 22.02.2022 и до 24.00 часов 31.03.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.Также региональному правительству поручено организовать временное размещение для беженцев - контроль возложен на первого вице-губернатора, председателя правительства Московской области Ильдара Габдрахманова, говорится в постановлении.Кроме того, поручено организовать прибывшим оказание скорой, экстренной и неотложной медицинской помощи. Главное управление гражданской защиты Подмосковья совместно с главным управлением МЧС по Московской области обеспечат формирование списков прибывших в регион беженцев из Донбасса. В том числе будет проводиться ПЦР-тестирование в пунктах временного размещения, охрана общественного порядка и пожарной безопасности, говорится еще в одном постановлении от 22 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, ильдар габдрахманов, московская область (подмосковье), эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, украина