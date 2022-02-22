Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774372226.html
Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР
Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР
Почти 600 беженцев, 250 из которых дети, прибывших поездом из ЛНР и ДНР, приняла Липецкая область, среди них есть инвалиды и инсулинозависимые люди, сообщил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:53
2022-02-22T15:53
липецкая область
донецкая народная республика
луганская народная республика
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774369238_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_f0ae8a8be544e1e899ceba3483049e7a.jpg
ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Почти 600 беженцев, 250 из которых дети, прибывших поездом из ЛНР и ДНР, приняла Липецкая область, среди них есть инвалиды и инсулинозависимые люди, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что прибывших встретили на железнодорожном вокзале Липецка ответственные представители администрации, волонтеры и сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области. Всего для работы с гражданами из ЛНР и ДНР привлечено 100 волонтёров организации #мывместе и около 150 спасателей. Они сопроводили прибывших в пункты временного размещения – реабилитационно-оздоровительные центры "Лесная сказка" и "Клен".Всех людей осматривают медики, тестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними будут работать психологи, сотрудники центров соцзащиты."Информация по прибывшим гражданам из ДНР и ЛНР сейчас уточняется. В процессе работы мы выясняем, что не все они нуждаются в размещении во временных пунктах. У некоторых в регионе есть родственники, кто-то намерен поехать в соседние с нами области, но необходимая помощь с нашей стороны будет оказана всем без исключения", - заверил Артамонов.Он уточнил, что все прибывшие будут накормлены, обеспечены постельным бельём, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Так же губернатор отметил, что сегодня на базе региональной общественный партийной приемной "Единой России" открыт правовой центр помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220221/opros-1774093871.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774369238_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_6fa884334eba960aef8b3feddb2cefce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, липецк
15:53 22.02.2022
 

Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР

© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиВолонтеры в центре гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Липецке
Волонтеры в центре гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Липецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Почти 600 беженцев, 250 из которых дети, прибывших поездом из ЛНР и ДНР, приняла Липецкая область, среди них есть инвалиды и инсулинозависимые люди, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что прибывших встретили на железнодорожном вокзале Липецка ответственные представители администрации, волонтеры и сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области. Всего для работы с гражданами из ЛНР и ДНР привлечено 100 волонтёров организации #мывместе и около 150 спасателей. Они сопроводили прибывших в пункты временного размещения – реабилитационно-оздоровительные центры "Лесная сказка" и "Клен".
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:53
Почти 80% россиян поддерживают решение принять беженцев, показал опрос
Всех людей осматривают медики, тестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними будут работать психологи, сотрудники центров соцзащиты.
"Информация по прибывшим гражданам из ДНР и ЛНР сейчас уточняется. В процессе работы мы выясняем, что не все они нуждаются в размещении во временных пунктах. У некоторых в регионе есть родственники, кто-то намерен поехать в соседние с нами области, но необходимая помощь с нашей стороны будет оказана всем без исключения", - заверил Артамонов.
Он уточнил, что все прибывшие будут накормлены, обеспечены постельным бельём, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Так же губернатор отметил, что сегодня на базе региональной общественный партийной приемной "Единой России" открыт правовой центр помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Липецкая областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала