https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774372226.html

Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР

Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР

Почти 600 беженцев, 250 из которых дети, прибывших поездом из ЛНР и ДНР, приняла Липецкая область, среди них есть инвалиды и инсулинозависимые люди, сообщил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:53

2022-02-22T15:53

2022-02-22T15:53

липецкая область

донецкая народная республика

луганская народная республика

липецк

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ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Почти 600 беженцев, 250 из которых дети, прибывших поездом из ЛНР и ДНР, приняла Липецкая область, среди них есть инвалиды и инсулинозависимые люди, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что прибывших встретили на железнодорожном вокзале Липецка ответственные представители администрации, волонтеры и сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области. Всего для работы с гражданами из ЛНР и ДНР привлечено 100 волонтёров организации #мывместе и около 150 спасателей. Они сопроводили прибывших в пункты временного размещения – реабилитационно-оздоровительные центры "Лесная сказка" и "Клен".Всех людей осматривают медики, тестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними будут работать психологи, сотрудники центров соцзащиты."Информация по прибывшим гражданам из ДНР и ЛНР сейчас уточняется. В процессе работы мы выясняем, что не все они нуждаются в размещении во временных пунктах. У некоторых в регионе есть родственники, кто-то намерен поехать в соседние с нами области, но необходимая помощь с нашей стороны будет оказана всем без исключения", - заверил Артамонов.Он уточнил, что все прибывшие будут накормлены, обеспечены постельным бельём, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Так же губернатор отметил, что сегодня на базе региональной общественный партийной приемной "Единой России" открыт правовой центр помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220221/opros-1774093871.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, луганская народная республика, липецк