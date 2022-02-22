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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774340860.html
Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков
Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2022
Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков
Врио главы МЧС Александр Чуприян постоянно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с обустройством беженцев из ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:11
2022-02-22T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС Александр Чуприян постоянно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с обустройством беженцев из ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Врио главы МЧС постоянно докладывает главе государства об организации процесса приема беженцев и их обеспечение всем необходимым здесь на территории российских регионов", - сказал Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство непризнанный республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины - в первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. По последним данным, границу с РФ пересекли уж более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Дарья Буймова
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию
14:11 22.02.2022
 
Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: врио главы МЧС Чуприян докладывает Путину об обустройстве беженцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВолонтеры провожают беженцев из ДНР и ЛНР, прибывших на железнодорожный вокзал в подмосковный Наро-Фоминск
Волонтеры провожают беженцев из ДНР и ЛНР, прибывших на железнодорожный вокзал в подмосковный Наро-Фоминск - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Волонтеры провожают беженцев из ДНР и ЛНР, прибывших на железнодорожный вокзал в подмосковный Наро-Фоминск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС Александр Чуприян постоянно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с обустройством беженцев из ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Врио главы МЧС постоянно докладывает главе государства об организации процесса приема беженцев и их обеспечение всем необходимым здесь на территории российских регионов", - сказал Песков.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство непризнанный республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины - в первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. По последним данным, границу с РФ пересекли уж более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:50
Беженцы из Донбасса находятся в России временно, заявил Песков
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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