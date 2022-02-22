https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774340860.html

Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков

Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2022

Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков

Врио главы МЧС Александр Чуприян постоянно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с обустройством беженцев из ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:11

2022-02-22T14:11

2022-02-22T14:11

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС Александр Чуприян постоянно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с обустройством беженцев из ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Врио главы МЧС постоянно докладывает главе государства об организации процесса приема беженцев и их обеспечение всем необходимым здесь на территории российских регионов", - сказал Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство непризнанный республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины - в первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. По последним данным, границу с РФ пересекли уж более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774331799.html

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луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию