https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774340860.html
Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков
Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2022
Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков
Врио главы МЧС Александр Чуприян постоянно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с обустройством беженцев из ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:11
2022-02-22T14:11
2022-02-22T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС Александр Чуприян постоянно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с обустройством беженцев из ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Врио главы МЧС постоянно докладывает главе государства об организации процесса приема беженцев и их обеспечение всем необходимым здесь на территории российских регионов", - сказал Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство непризнанный республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины - в первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. По последним данным, границу с РФ пересекли уж более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию
Врио главы МЧС докладывает Путину об обустройстве беженцев, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: врио главы МЧС Чуприян докладывает Путину об обустройстве беженцев