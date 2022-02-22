Глава Ставрополья готов принять у себя семью беженцев из Донбасса
Глава Ставрополья Владимиров заявил о готовности принять у себя семью беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации в Ростовскую область
Жители ДНР на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации в Ростовскую область
ПЯТИГОРСК, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о готовности приютить у себя семью беженцев из Донбасса и обратился к местным жителям - сделать так же, если есть возможность.
"Если у вас есть возможность и готовность разместить одного, двоих человек или семью из Донбасса - прошу откликнуться в директ. Пожалуйста, не забывайте оставлять данные для обратной связи. Мы сможем эти данные обобщить, сделать единую базу и помочь очень многим. Край поддержит тех, кто решит присоединиться. Сам не останусь в стороне. Мои близкие в этом полностью солидарны - семья Владимировых готова на своей жилплощади разместить семью из Донбасса. Так и поступим", - написал он в Instagram.
По его словам, сегодня Ставрополье направило в Ростовскую область первые машины с гуманитарным грузом.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство непризнанный республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины - в первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. По последним данным, границу с РФ пересекли уж более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Екатерина Зайцева