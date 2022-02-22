https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774339662.html

Глава Ставрополья готов принять у себя семью беженцев из Донбасса

Глава Ставрополья готов принять у себя семью беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Глава Ставрополья готов принять у себя семью беженцев из Донбасса

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о готовности приютить у себя семью беженцев из Донбасса и обратился к местным жителям - сделать так... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:08

2022-02-22T14:08

2022-02-22T14:08

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о готовности приютить у себя семью беженцев из Донбасса и обратился к местным жителям - сделать так же, если есть возможность."Если у вас есть возможность и готовность разместить одного, двоих человек или семью из Донбасса - прошу откликнуться в директ. Пожалуйста, не забывайте оставлять данные для обратной связи. Мы сможем эти данные обобщить, сделать единую базу и помочь очень многим. Край поддержит тех, кто решит присоединиться. Сам не останусь в стороне. Мои близкие в этом полностью солидарны - семья Владимировых готова на своей жилплощади разместить семью из Донбасса. Так и поступим", - написал он в Instagram.По его словам, сегодня Ставрополье направило в Ростовскую область первые машины с гуманитарным грузом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство непризнанный республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины - в первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. По последним данным, границу с РФ пересекли уж более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220222/pomosch-1774308173.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ставропольский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ставропольский край, владимир владимиров