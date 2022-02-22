13:50 22.02.2022 (обновлено: 13:54 22.02.2022)
Беженцы из Донбасса находятся в России временно, заявил Песков
Песков: пребывание беженцев из Донбасса в России носит временный характер
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пребывание беженцев из ДНР и ЛНР в России носит временный характер, цель – обеспечить безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас речь идет о выплате 10 тысяч рублей на одного человека, на одного беженца. Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько может затянуться процесс эвакуации беженцев из Донбасса, готова ли РФ к дополнительным выплатам жителям ДНР, ЛНР.
Песков выразил надежду, что принятые РФ решения помогут восстановить спокойствие, а главное "обеспечить безопасность граждан двух республик".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева