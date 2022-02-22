https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774331799.html

Беженцы из Донбасса находятся в России временно, заявил Песков

Беженцы из Донбасса находятся в России временно, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2022

Беженцы из Донбасса находятся в России временно, заявил Песков

Пребывание беженцев из ДНР и ЛНР в России носит временный характер, цель – обеспечить безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:50

2022-02-22T13:50

2022-02-22T13:54

ситуация в днр и лнр

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дмитрий песков

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пребывание беженцев из ДНР и ЛНР в России носит временный характер, цель – обеспечить безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас речь идет о выплате 10 тысяч рублей на одного человека, на одного беженца. Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько может затянуться процесс эвакуации беженцев из Донбасса, готова ли РФ к дополнительным выплатам жителям ДНР, ЛНР.Песков выразил надежду, что принятые РФ решения помогут восстановить спокойствие, а главное "обеспечить безопасность граждан двух республик".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, дмитрий песков, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин