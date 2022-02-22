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Границу с Россией пересекли более 80 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

Границу с Россией пересекли более 80 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Границу с Россией пересекли более 80 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

Границу с РФ пересекли уж более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:56

2022-02-22T12:56

2022-02-22T12:58

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

александр чуприян

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Границу с РФ пересекли уж более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Мы ждем показатели к вечернему штабу, видим, что цифры будут другие, возрастающие. У нас достаточно уже большой объем, пересекло более 80 тысяч", - сказал Голубев на заседании комиссии по ЧС с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.Ранее руководство ДНР и ЛНР заявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, ростовская область, василий голубев