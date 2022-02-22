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Оренбургская область готова принять 200 беженцев из Донбасса

Оренбургская область готова принять 200 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Оренбургская область готова принять 200 беженцев из Донбасса

Оренбургская область готова принять 200 беженцев из ДНР и ЛНР, для них подготовили пункты временного размещения в детском санатории, заявил губернатор Денис... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:01

2022-02-22T12:01

2022-02-22T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

украина

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 22 фев - РИА Новости. Оренбургская область готова принять 200 беженцев из ДНР и ЛНР, для них подготовили пункты временного размещения в детском санатории, заявил губернатор Денис Паслер."Оренбуржье при необходимости готово принять 200 человек, вынужденно покинувших Донбасс. Для приёма людей уже подготовлены корпуса регионального молодёжного центра "Авангард". Здесь есть все условия для комфортного и безопасного пребывания. Помогать разместиться и обустроиться на новом месте будут сотрудники социальных служб и волонтёры", - передает пресс-служба правительства области слова Паслера.В сообщении отмечается, что указом губернатора создан межведомственный штаб по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР."По поручению губернатора в рамках штаба создана специальная рабочая группа под руководством первого вице-губернатора Сергея Балыкина, которая будет оказывать содействие прибывающим в организации временного размещения в трудоустройстве и социально-бытовом обустройстве", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, оренбургская область, денис паслер