https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774278253.html

Удмуртия примет 250 беженцев из Донбасса

Удмуртия примет 250 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Удмуртия примет 250 беженцев из Донбасса

Удмуртия примет 250 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовили два санатория, детей обеспечат детскими садами и школой, РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T11:23

2022-02-22T11:25

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 22 фев – РИА Новости. Удмуртия примет 250 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовили два санатория, детей обеспечат детскими садами и школой, а взрослых трудоустроят, заявил глава региона Александр Бречалов."На заседании комиссии по ЧС у нас введен режим повышенной готовности для полноценной подготовки к принятию гостей", - заявил журналистам Бречалов, добавив, что для этого выделены все необходимые ресурсы, средства."На данный момент мы полностью готовы принять гостей из ДНР и ЛНР, речь идет о 250 человек. Работают все службы, чтобы обеспечить детей школой и детским садом", - отметил он.По данным правительства региона, эвакуированных будут заселять в санатории предприятий "Ижсталь" и "Нефтяник". В настоящее время еще неизвестна дата прибытия беженцев.В минсоцтруда Удмуртии сообщили, что для эвакуированных подготовили вакансии, все желающие будут трудоустроены.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774276677.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

удмуртская республика (удмуртия)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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