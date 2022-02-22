11:23 22.02.2022 (обновлено: 11:25 22.02.2022)
Удмуртия примет 250 беженцев из Донбасса
Глава Удмуртии Бречалов заявил, что республика примет 250 беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области. Архивное фото
УФА, 22 фев – РИА Новости. Удмуртия примет 250 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовили два санатория, детей обеспечат детскими садами и школой, а взрослых трудоустроят, заявил глава региона Александр Бречалов.
"На заседании комиссии по ЧС у нас введен режим повышенной готовности для полноценной подготовки к принятию гостей", - заявил журналистам Бречалов, добавив, что для этого выделены все необходимые ресурсы, средства.
"На данный момент мы полностью готовы принять гостей из ДНР и ЛНР, речь идет о 250 человек. Работают все службы, чтобы обеспечить детей школой и детским садом", - отметил он.
По данным правительства региона, эвакуированных будут заселять в санатории предприятий "Ижсталь" и "Нефтяник". В настоящее время еще неизвестна дата прибытия беженцев.
В минсоцтруда Удмуртии сообщили, что для эвакуированных подготовили вакансии, все желающие будут трудоустроены.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Дарья Буймова