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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Удмуртия примет 250 беженцев из Донбасса
Удмуртия примет 250 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022
Удмуртия примет 250 беженцев из Донбасса
Удмуртия примет 250 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовили два санатория, детей обеспечат детскими садами и школой, РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:23
2022-02-22T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 22 фев – РИА Новости. Удмуртия примет 250 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовили два санатория, детей обеспечат детскими садами и школой, а взрослых трудоустроят, заявил глава региона Александр Бречалов."На заседании комиссии по ЧС у нас введен режим повышенной готовности для полноценной подготовки к принятию гостей", - заявил журналистам Бречалов, добавив, что для этого выделены все необходимые ресурсы, средства."На данный момент мы полностью готовы принять гостей из ДНР и ЛНР, речь идет о 250 человек. Работают все службы, чтобы обеспечить детей школой и детским садом", - отметил он.По данным правительства региона, эвакуированных будут заселять в санатории предприятий "Ижсталь" и "Нефтяник". В настоящее время еще неизвестна дата прибытия беженцев.В минсоцтруда Удмуртии сообщили, что для эвакуированных подготовили вакансии, все желающие будут трудоустроены.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774276677.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Дарья Буймова
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общество, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:23 22.02.2022 (обновлено: 11:25 22.02.2022)
 
Удмуртия примет 250 беженцев из Донбасса

Глава Удмуртии Бречалов заявил, что республика примет 250 беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области. Архивное фото
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УФА, 22 фев – РИА Новости. Удмуртия примет 250 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовили два санатория, детей обеспечат детскими садами и школой, а взрослых трудоустроят, заявил глава региона Александр Бречалов.
"На заседании комиссии по ЧС у нас введен режим повышенной готовности для полноценной подготовки к принятию гостей", - заявил журналистам Бречалов, добавив, что для этого выделены все необходимые ресурсы, средства.
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Марий Эл готова к размещению беженцев из Донбасса
"На данный момент мы полностью готовы принять гостей из ДНР и ЛНР, речь идет о 250 человек. Работают все службы, чтобы обеспечить детей школой и детским садом", - отметил он.
По данным правительства региона, эвакуированных будут заселять в санатории предприятий "Ижсталь" и "Нефтяник". В настоящее время еще неизвестна дата прибытия беженцев.
В минсоцтруда Удмуртии сообщили, что для эвакуированных подготовили вакансии, все желающие будут трудоустроены.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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