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Марий Эл готова к размещению беженцев из Донбасса

Марий Эл готова к размещению беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Марий Эл готова к размещению беженцев из Донбасса

Республика Марий Эл готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, соответствующий опыт у региона имеется, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:18

2022-02-22T11:18

2022-02-22T11:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Республика Марий Эл готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, соответствующий опыт у региона имеется, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."На данный момент в Марий Эл проведена подготовка к размещению людей, которые вынуждены были покинуть свои дома на территории ДНР и ЛНР, готовятся временные пункты проживания, создана рабочая группа по оказанию помощи данным гражданам, в которую вошли члены правительства республики, руководители силовых структур и оперативных служб", - сообщили в пресс-службе.Кроме того, региональные власти сформируют перечень вакансий о предоставлении жителям ДНР и ЛНР рабочих мест. "В целом, людям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе, если потребуется, и медицинская", - подчеркнули в пресс-службе.Марий Эл присоединилась к сбору гуманитарной помощи для детей, эвакуированных из Донбасса. Акцию "Добро не имеет границ", организованную Российским движением школьников, в республике проведет Региональное отделение "Российского красного креста" совместно с Ресурсным центром развития добровольчества. Эвакуированным детям будут направлены средства личной гигиены, постельное белье, канцелярские принадлежности, книги и игрушки, а также письма со словами поддержки.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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