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Первая партия гумпомощи от РКК для беженцев прибыла в Ростовскую область

Первая партия гумпомощи от РКК для беженцев прибыла в Ростовскую область - РИА Новости, 22.02.2022

Первая партия гумпомощи от РКК для беженцев прибыла в Ростовскую область

Первая партия гуманитарной помощи от Российского Красного Креста прибыла в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:53

2022-02-22T10:53

2022-02-22T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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ростов-на-дону

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российский красный крест

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Первая партия гуманитарной помощи от Российского Красного Креста прибыла в Ростовскую область для беженцев из Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В центр сбора гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону из Москвы прибыла фура с товарами первой необходимости."В первой партии гуманитарной помощи от Российского Красного Креста около 5 тонн необходимых беженцам продуктов и товаров", - сказал РИА Новости руководитель РКК Павел Савчук.Он отметил, что по всей стране откликается очень много людей, желающих помочь беженцам. При этом гуманитарный груз формируется на основе запросов беженцев."В первой партии у нас одежда, обувь, средства гигиены, антисептики, детские пеленки и много другого", - сказал Савчук.По его информации, груз начнут распределять по ПВР Ростовской области уже сегодня.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, ростов-на-дону, донецкая народная республика, москва, российский красный крест