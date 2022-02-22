Орловская область готова предложить работу беженцам из ЛНР И ДНР
Губернатор Орловской области Клычков: регион готов предложить работу беженцам из ЛНР И ДНР
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области. Архивное фото
БРЯНСК, 22 фев – РИА Новости. Орловская область готовит рабочие места для беженцев, прибывающих из ЛНР и ДНР, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в эфире телеканала "Россия 24".
"Созданы две мобильные группы при департаменте труда и социальной защиты населения, которые будут выезжать в пункты временного размещения буквально на следующий день после прибытия и будут предлагать работу от квалифицированной до неквалифицированной. Это и медицинские учреждения, и промышленные предприятия, наши коммунальные структуры. Я думаю всем, у кого будет возможность, мы будем предлагать работу на территории нашей области", - сказал Клычков.
Прибытие первого поезда с жителями ЛНР и ДНР в Орловскую область ожидается во вторник. По словам губернатора, первоначально регион отправлял заявку на 500 человек, но жители региона готовы принять и разместить людей у себя дополнительно. Кроме того, он отметил, что вчера на заседании оперативного штаба каждое муниципальное образование области определило место, где в случае необходимости будут размещены люди.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова