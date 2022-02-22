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Коми направила первую партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Коми направила первую партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Коми направила первую партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Первая партия гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик отправлена из Коми в Ростовскую область. РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T10:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ФЕВ – РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик отправлена из Коми в Ростовскую область."Сегодня первая партия, и я искренне благодарю всех, кто принял участие (в сборе гуманитарной помощи – ред.)… Помощь идет отовсюду, со всех уголков нашей большой республики, и это лишний раз подтверждает, что мы своих в беде не бросаем", – сказал глава Коми Владимир Уйба на видео, которое опубликовано на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Как следует из этого видео, Уйба вместе с главой госсовета Коми Сергеем Усачевым лично участвовал в погрузке гуманитарной помощи. В кузове грузового автомобиля видны, в частности, упаковки бутылок с питьевой водой и туалетной бумагой.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми, гуманитарная помощь направляется жителям Донецкой и Луганской республик, эвакуированным в Ростовскую область.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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