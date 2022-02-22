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Новосибирская область готова принять беженцев из Донбасса

Новосибирская область готова принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Новосибирская область готова принять беженцев из Донбасса

Власти Новосибирской области готовы оказать необходимую помощь жителям Донбасса, в частности, организовать отдых женщин и детей, а также помочь с... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:54

2022-02-22T09:54

2022-02-22T09:54

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

новосибирская область

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

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НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Власти Новосибирской области готовы оказать необходимую помощь жителям Донбасса, в частности, организовать отдых женщин и детей, а также помочь с восстановлением разрушенной инфраструктуры, заявил во вторник губернатор региона Андрей Травников."Мы видели, как это решение (о признании независимости ДНР и ЛНР) принималось, решение ответственное, непростое. Но лично я его полностью поддерживаю. Другого решения Россия принять в этой ситуации не могла. Невозможно бесконечно терпеть, и уже нужно было принять решение для того, чтобы защитить жителей Донбасса и оказать им помощь", - сказал губернатор в прямом эфире областного телеканала ОТС.Он отметил, что во вторник он провел встречу с руководителями основных политических сил и общественных организаций Новосибирской области, на которой было единодушно поддержано решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР."И мы договорились о наших шагах, что нужно сделать для того, чтобы поддержать жителей Донбасса. Мы уже в течение выходных дней прорабатывали возможность разворачивания пунктов временного размещения. Понимаем, что это возможно с учетом предыдущего опыта. Наверное, вряд ли регионы Сибири и Дальнего Востока будут в первую очередь востребованы для этого, но тем не менее, мы к этому готовы", - сказал Травников.На встрече также прорабатывалась возможность создания условий для отдыха и оздоровления в первую очередь детей и женщин, и регион готов предоставить такие условия, отметил губернатор."Сегодня с руководителями общественных организаций и политических партий, в первую очередь с теми, кто имеет штабные структуры, волонтерские штабы, штабы по сбору гуманитарной помощи тоже договорились мобилизовать штабы, развернуть их работу, связаться с нашими коллегами в европейской части, в Ростовской области, с МЧС для того, чтобы понять, чем мы можем помочь. И, наверное, это не только гуманитарная помощь, но и содействие в восстановлении инфраструктуры жизнеобеспечения, потому что видим, что она и сегодня под ударом… Думаю, что мы могли бы тоже оказать такую помощь, тем более, что юридические основания для этого сегодня возникают", - сказал он.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, новосибирская область, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире