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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774253648.html
Новосибирская область готова принять беженцев из Донбасса
Новосибирская область готова принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022
Новосибирская область готова принять беженцев из Донбасса
Власти Новосибирской области готовы оказать необходимую помощь жителям Донбасса, в частности, организовать отдых женщин и детей, а также помочь с... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:54
2022-02-22T09:54
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
новосибирская область
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
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НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Власти Новосибирской области готовы оказать необходимую помощь жителям Донбасса, в частности, организовать отдых женщин и детей, а также помочь с восстановлением разрушенной инфраструктуры, заявил во вторник губернатор региона Андрей Травников."Мы видели, как это решение (о признании независимости ДНР и ЛНР) принималось, решение ответственное, непростое. Но лично я его полностью поддерживаю. Другого решения Россия принять в этой ситуации не могла. Невозможно бесконечно терпеть, и уже нужно было принять решение для того, чтобы защитить жителей Донбасса и оказать им помощь", - сказал губернатор в прямом эфире областного телеканала ОТС.Он отметил, что во вторник он провел встречу с руководителями основных политических сил и общественных организаций Новосибирской области, на которой было единодушно поддержано решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР."И мы договорились о наших шагах, что нужно сделать для того, чтобы поддержать жителей Донбасса. Мы уже в течение выходных дней прорабатывали возможность разворачивания пунктов временного размещения. Понимаем, что это возможно с учетом предыдущего опыта. Наверное, вряд ли регионы Сибири и Дальнего Востока будут в первую очередь востребованы для этого, но тем не менее, мы к этому готовы", - сказал Травников.На встрече также прорабатывалась возможность создания условий для отдыха и оздоровления в первую очередь детей и женщин, и регион готов предоставить такие условия, отметил губернатор."Сегодня с руководителями общественных организаций и политических партий, в первую очередь с теми, кто имеет штабные структуры, волонтерские штабы, штабы по сбору гуманитарной помощи тоже договорились мобилизовать штабы, развернуть их работу, связаться с нашими коллегами в европейской части, в Ростовской области, с МЧС для того, чтобы понять, чем мы можем помочь. И, наверное, это не только гуманитарная помощь, но и содействие в восстановлении инфраструктуры жизнеобеспечения, потому что видим, что она и сегодня под ударом… Думаю, что мы могли бы тоже оказать такую помощь, тем более, что юридические основания для этого сегодня возникают", - сказал он.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
новосибирская область
донецкая народная республика
россия
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владимир путин, новосибирская область, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире
09:54 22.02.2022
 
Новосибирская область готова принять беженцев из Донбасса

Новосибирская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР и оказать им помощь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители ДНР
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Власти Новосибирской области готовы оказать необходимую помощь жителям Донбасса, в частности, организовать отдых женщин и детей, а также помочь с восстановлением разрушенной инфраструктуры, заявил во вторник губернатор региона Андрей Травников.
"Мы видели, как это решение (о признании независимости ДНР и ЛНР) принималось, решение ответственное, непростое. Но лично я его полностью поддерживаю. Другого решения Россия принять в этой ситуации не могла. Невозможно бесконечно терпеть, и уже нужно было принять решение для того, чтобы защитить жителей Донбасса и оказать им помощь", - сказал губернатор в прямом эфире областного телеканала ОТС.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Он отметил, что во вторник он провел встречу с руководителями основных политических сил и общественных организаций Новосибирской области, на которой было единодушно поддержано решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.
"И мы договорились о наших шагах, что нужно сделать для того, чтобы поддержать жителей Донбасса. Мы уже в течение выходных дней прорабатывали возможность разворачивания пунктов временного размещения. Понимаем, что это возможно с учетом предыдущего опыта. Наверное, вряд ли регионы Сибири и Дальнего Востока будут в первую очередь востребованы для этого, но тем не менее, мы к этому готовы", - сказал Травников.
На встрече также прорабатывалась возможность создания условий для отдыха и оздоровления в первую очередь детей и женщин, и регион готов предоставить такие условия, отметил губернатор.
"Сегодня с руководителями общественных организаций и политических партий, в первую очередь с теми, кто имеет штабные структуры, волонтерские штабы, штабы по сбору гуманитарной помощи тоже договорились мобилизовать штабы, развернуть их работу, связаться с нашими коллегами в европейской части, в Ростовской области, с МЧС для того, чтобы понять, чем мы можем помочь. И, наверное, это не только гуманитарная помощь, но и содействие в восстановлении инфраструктуры жизнеобеспечения, потому что видим, что она и сегодня под ударом… Думаю, что мы могли бы тоже оказать такую помощь, тем более, что юридические основания для этого сегодня возникают", - сказал он.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Alexander Ermochenko

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

Мальчик в поезде во время эвакуации беженцев с территории ДНР
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинНовосибирская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ мире
 
 
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