https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774248783.html

Первый поезд с жителями Донбасса прибыл в подмосковную Апрелевку

Первый поезд с жителями Донбасса прибыл в подмосковную Апрелевку - РИА Новости, 22.02.2022

Первый поезд с жителями Донбасса прибыл в подмосковную Апрелевку

Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:27

2022-02-22T09:27

2022-02-22T09:27

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московская область (подмосковье)

волоколамск

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андрей воробьев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Только что в Апрелевку приехал первый поезд с жителями Донбасса. Из 911 человек - 408 детей. К нам едут 180 семей. В поезд заранее сели наши волонтеры. Раздали пайки, ответили на все вопросы, будут рядом до мест размещения. Частая просьба - позвонить, у всех дома остались близкие. С мобильной связью поможем. Наши врачи тоже наготове, на случай, если кому-то понадобится помощь", - написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он подчеркнул, что сейчас каникулы, но когда они закончатся, дети пойдут в школы и сады."Мы подготовили места для прибывших в нескольких округах: размещаем в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино", - добавил Воробьев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774108125.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774242868.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, московская область (подмосковье), волоколамск, подольск, андрей воробьев, денис пушилин, владимир путин