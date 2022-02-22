Первый поезд с жителями Донбасса прибыл в подмосковную Апрелевку
В подмосковную Апрелевку прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд
Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Только что в Апрелевку приехал первый поезд с жителями Донбасса. Из 911 человек - 408 детей. К нам едут 180 семей. В поезд заранее сели наши волонтеры. Раздали пайки, ответили на все вопросы, будут рядом до мест размещения. Частая просьба - позвонить, у всех дома остались близкие. С мобильной связью поможем. Наши врачи тоже наготове, на случай, если кому-то понадобится помощь", - написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что сейчас каникулы, но когда они закончатся, дети пойдут в школы и сады.
"Мы подготовили места для прибывших в нескольких округах: размещаем в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино", - добавил Воробьев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева