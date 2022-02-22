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В Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

В Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

В Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

В Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:09

2022-02-22T02:09

2022-02-22T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев — РИА Новости. В Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.По данным пресс-службы правительства региона, состав привез около тысячи человек, половина из них — дети. Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональным министрам позаботиться о лечении, обучении и досуге для эвакуированных жителей Донбасса."К приему готовы, сам лично объезжал пункты временного размещения. Обеспечим прибывающих всем необходимым. Там половина детей. По приезде будем определять потребность в различных учреждениях социальной сферы за счет резерва. Никто не может сейчас предположить, насколько долго эвакуированные здесь пробудут. Занимаемся всеми аспектами, в том числе трудоустройством. У нас в Нижегородской области дефицит рабочих рук", — сказал он журналистам на вокзале.Эвакуированных у поезда встречают волонтеры."Наша основная задача — встретить прибывших, разделить их на группы, чтобы люди не терялись, и сопроводить их до автобусов", — уточнила руководитель аппарата местного отделения "Молодой гвардии" Анастасия Горбачева.В свою очередь, глава проекта "Школа детской безопасности" добровольческого поисково-спасательного центра "Рысь" Александра Москаева рассказала, что приехала сюда вместе с 30 коллегами, чтобы помочь организовать встречу беженцев и при необходимости оказать им психологическую поддержку."Эти люди в беде, им нужна помощь. Люди едут в стрессе. Чужой город, ночь. Дети могут испугаться, у взрослых может быть шок. Мы можем их успокоить, объяснить, что и как будет происходить", — сказала она.Всех приехавших в Нижний Новгород развезут по пунктам временного размещения: санаториям, детским лагерям и базам отдыха в шести районах Нижегородской области.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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