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"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса
"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022
"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса
"Может, поедете?" — таксист на КПП "Весело-Вознесенск" уже устал спрашивать. Завидев вереницу пустых автобусов в сторону границы, совсем сник: беженцев из... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:00
2022-02-22T08:07
россия
донбасс
ростов-на-дону
таганрог
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Может, поедете?" — таксист на КПП "Весело-Вознесенск" уже устал спрашивать. Завидев вереницу пустых автобусов в сторону границы, совсем сник: беженцев из Донбасса есть кому забрать. И где приютить — в палаточных лагерях МЧС, вопреки слухам, надолго не задерживаются. Корреспондент РИА Новости увидел, как принимают спасающихся от войны людей."Готовились к зиме"Распознать беженцев на многолюдной привокзальной площади Таганрога легко. Все в зимней одежде, что бросается в глаза при необычно теплой погоде."Теплые вещи взяли с собой в первую очередь. Когда объявили эвакуацию, думали, что будем прятаться в подвалах. Но все иначе", — объясняет Елена.Она уехала с маленькой дочкой из Дебальцево. Там, по ее словам, мощные обстрелы. "Мешают заснуть, хотя вроде бы за восемь лет привыкли".От дома до Таганрога — три с половиной часа. Но добирались больше пятнадцати: пробка у границы, потом таможня."Было несколько вариантов временного размещения", — отмечает собеседница РИА Новости.Ее с ребенком определили в таганрогский ПВР, оборудованный в местной школе олимпийского резерва. В большом здании два спортивных зала с койками — на 225 и 217 мест.Первые впечатленияПрибывших регистрируют: проверяют паспорта, переписывают данные. Помогают оформить заявление на материальную помощь — каждому полагается десять тысяч рублей."У кого нет счета в российском банке, заполняют нужные бумаги, и человек идет в отделение. Это большой труд, наши девчонки работают по 14 часов", — говорит начальник ПВР Денис Лютинский.Тут же медики. Меряют температуру, если повышенная, берут мазок на коронавирус. Особое внимание — женщинам с детьми."У многих груднички, — поясняет руководитель. — Врачи всю ночь были с ними — меняли подгузники, грели питание".Кормят три раза в день. Рядом со спальными местами — бойлеры с кипятком, стаканчики, чай. Все рассчитано на постоянное пребывание.Однако надолго тут не задерживаются: на то и временный пункт. "Многих забирают родственники, — уточняет Лютинский. — Остальные обычно кемарят несколько часов с дороги, перекусывают и едут дальше, в областные санатории".Некоторые снимают в Таганроге жилье — с этим помогают волонтеры. Вообще, все наладилось очень быстро."Еще свежи в памяти события 2014-го, когда люди хлынули сюда с украинской стороны, — говорит директор ПВР. — Было непонятно, что с ними делать, в итоге кто-то вернулся, кто-то осел здесь. У нас в школе осталась тренер по пятиборью Лида из Луганска. Сейчас она, кстати, тоже тут. А тогда жили в палаточном городке"."Не хотели уезжать"Беженцев принимают и другие регионы. Туда отправляются на поездах. Сегодня переселенцев ждут, например, в Ленинградской области и Чувашии.Но тех, кто уезжает, судя по официальным данным, не так много. Большинство тут, под Ростовом. Надеются быстро вернуться домой."Я из Дебальцево. Прилетает постоянно: иду на рынок, свист, грохот — ага, легло. И ховаться негде! Как началось, у меня ноги отнялись. Так никуда и не поехала в 2014-м. Сейчас тоже не хотела уезжать: хозяйство, дом. Но сын чуть не затолкал в автобус: "Беги скорее!" — рассказывает Валентина.Пока она в таганрогском ПВР — решила задержаться, потому что на костылях трудно и неудобно. Говорит, многих лежачих и инвалидов не вывезли, транспортировать их крайне сложно.Куда дальше — не знает. Но очень хочет домой. Впрочем, как и все.На одного беженца из бюджета Ростовской области выделяют по 800 рублей в сутки — на питание и размещение. Многим не хватает одежды. А на сколько придется тут задержаться — непонятно.Благотворительные фонды — как региональные, так и федеральные — собирают средства. Подключились и религиозные общины.Протоиерей Александр Маликов уже много лет руководит православным детским приютом в станице Манычской под Ростовом. Он одним из первых начал принимать беженцев. Пристроил 35 человек.В том числе несколько многодетных семей. У Лины из Дебальцево четверо своих и двое приемных. У невестки, с которой приехала, — пятеро."На границе в автобусе спросили, у кого сколько детей. С нами, конечно, было проблематично. В итоге нашли место здесь", — рассказывает Лина.Живут в большой комнате в трехэтажном доме — и тут, и на улице беготня. Ее малыши играют с воспитанниками приюта. Тихая станица посреди степи стала немного шумнее."Благо можно уже не шарахаться от громких звуков. И наконец выспаться. В чем мне повезло: тут есть где помолиться. За мужа, который в ополчении".Молятся и священники. В храмах, как отметили в Ростовской епархии, просят Бога за "вынужденных переселенцев, в скорбях находящихся, чтобы Он помиловал нашу страну, Украину и все человечество, которое стоит на грани безумия".
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
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Николай Протопопов
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96
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россия, донбасс, ростов-на-дону, таганрог, эвакуация жителей днр и лнр в россию
08:00 22.02.2022 (обновлено: 08:07 22.02.2022)
 

"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Может, поедете?" — таксист на КПП "Весело-Вознесенск" уже устал спрашивать. Завидев вереницу пустых автобусов в сторону границы, совсем сник: беженцев из Донбасса есть кому забрать. И где приютить — в палаточных лагерях МЧС, вопреки слухам, надолго не задерживаются. Корреспондент РИА Новости увидел, как принимают спасающихся от войны людей.

"Готовились к зиме"

Распознать беженцев на многолюдной привокзальной площади Таганрога легко. Все в зимней одежде, что бросается в глаза при необычно теплой погоде.
"Теплые вещи взяли с собой в первую очередь. Когда объявили эвакуацию, думали, что будем прятаться в подвалах. Но все иначе", — объясняет Елена.
Она уехала с маленькой дочкой из Дебальцево. Там, по ее словам, мощные обстрелы. "Мешают заснуть, хотя вроде бы за восемь лет привыкли".
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19 февраля, 22:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Людей все больше". С чем столкнулись беженцы из Донбасса
От дома до Таганрога — три с половиной часа. Но добирались больше пятнадцати: пробка у границы, потом таможня.
"Было несколько вариантов временного размещения", — отмечает собеседница РИА Новости.
Ее с ребенком определили в таганрогский ПВР, оборудованный в местной школе олимпийского резерва. В большом здании два спортивных зала с койками — на 225 и 217 мест.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области
Автобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области

Первые впечатления

Прибывших регистрируют: проверяют паспорта, переписывают данные. Помогают оформить заявление на материальную помощь — каждому полагается десять тысяч рублей.
"У кого нет счета в российском банке, заполняют нужные бумаги, и человек идет в отделение. Это большой труд, наши девчонки работают по 14 часов", — говорит начальник ПВР Денис Лютинский.
Тут же медики. Меряют температуру, если повышенная, берут мазок на коронавирус. Особое внимание — женщинам с детьми.
Женщина продает цветы в подземном переходе в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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"У многих груднички, — поясняет руководитель. — Врачи всю ночь были с ними — меняли подгузники, грели питание".
Кормят три раза в день. Рядом со спальными местами — бойлеры с кипятком, стаканчики, чай. Все рассчитано на постоянное пребывание.
Однако надолго тут не задерживаются: на то и временный пункт. "Многих забирают родственники, — уточняет Лютинский. — Остальные обычно кемарят несколько часов с дороги, перекусывают и едут дальше, в областные санатории".
© РИА Новости / Максим БогодвидПункт временного размещения беженцев, организованный в спортивной школе № 13 в Таганроге
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт временного размещения беженцев, организованный в спортивной школе № 13 в Таганроге
Некоторые снимают в Таганроге жилье — с этим помогают волонтеры. Вообще, все наладилось очень быстро.
"Еще свежи в памяти события 2014-го, когда люди хлынули сюда с украинской стороны, — говорит директор ПВР. — Было непонятно, что с ними делать, в итоге кто-то вернулся, кто-то осел здесь. У нас в школе осталась тренер по пятиборью Лида из Луганска. Сейчас она, кстати, тоже тут. А тогда жили в палаточном городке".
© РИА Новости / Максим БогодвидПункт временного размещения беженцев, организованный в спортивной школе № 13 в Таганроге
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт временного размещения беженцев, организованный в спортивной школе № 13 в Таганроге

"Не хотели уезжать"

Беженцев принимают и другие регионы. Туда отправляются на поездах. Сегодня переселенцев ждут, например, в Ленинградской области и Чувашии.
Но тех, кто уезжает, судя по официальным данным, не так много. Большинство тут, под Ростовом. Надеются быстро вернуться домой.
"Я из Дебальцево. Прилетает постоянно: иду на рынок, свист, грохот — ага, легло. И ховаться негде! Как началось, у меня ноги отнялись. Так никуда и не поехала в 2014-м. Сейчас тоже не хотела уезжать: хозяйство, дом. Но сын чуть не затолкал в автобус: "Беги скорее!" — рассказывает Валентина.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице "Ахтуба" в городе Волжский
Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице "Ахтуба" в городе Волжский
Пока она в таганрогском ПВР — решила задержаться, потому что на костылях трудно и неудобно. Говорит, многих лежачих и инвалидов не вывезли, транспортировать их крайне сложно.
Куда дальше — не знает. Но очень хочет домой. Впрочем, как и все.
На одного беженца из бюджета Ростовской области выделяют по 800 рублей в сутки — на питание и размещение. Многим не хватает одежды. А на сколько придется тут задержаться — непонятно.
Жители Донбасса - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Режим ЧС ввели в Орловской области перед приемом беженцев из Донбасса
Благотворительные фонды — как региональные, так и федеральные — собирают средства. Подключились и религиозные общины.
Протоиерей Александр Маликов уже много лет руководит православным детским приютом в станице Манычской под Ростовом. Он одним из первых начал принимать беженцев. Пристроил 35 человек.
В том числе несколько многодетных семей. У Лины из Дебальцево четверо своих и двое приемных. У невестки, с которой приехала, — пятеро.
"На границе в автобусе спросили, у кого сколько детей. С нами, конечно, было проблематично. В итоге нашли место здесь", — рассказывает Лина.
© РИА Новости / Максим БлиновЖители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Манычской Ростовской области
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Манычской Ростовской области
Живут в большой комнате в трехэтажном доме — и тут, и на улице беготня. Ее малыши играют с воспитанниками приюта. Тихая станица посреди степи стала немного шумнее.
"Благо можно уже не шарахаться от громких звуков. И наконец выспаться. В чем мне повезло: тут есть где помолиться. За мужа, который в ополчении".
Молятся и священники. В храмах, как отметили в Ростовской епархии, просят Бога за "вынужденных переселенцев, в скорбях находящихся, чтобы Он помиловал нашу страну, Украину и все человечество, которое стоит на грани безумия".
© РИА Новости / Максим БлиновЖители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Манычской Ростовской области
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Манычской Ростовской области
Опубликовано: Николай Протопопов
 
РоссияДонбассРостов-на-ДонуТаганрогЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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