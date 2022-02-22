https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса

"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса

"Может, поедете?" — таксист на КПП "Весело-Вознесенск" уже устал спрашивать. Завидев вереницу пустых автобусов в сторону границы, совсем сник: беженцев из... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:00

2022-02-22T08:00

2022-02-22T08:07

россия

донбасс

ростов-на-дону

таганрог

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Может, поедете?" — таксист на КПП "Весело-Вознесенск" уже устал спрашивать. Завидев вереницу пустых автобусов в сторону границы, совсем сник: беженцев из Донбасса есть кому забрать. И где приютить — в палаточных лагерях МЧС, вопреки слухам, надолго не задерживаются. Корреспондент РИА Новости увидел, как принимают спасающихся от войны людей."Готовились к зиме"Распознать беженцев на многолюдной привокзальной площади Таганрога легко. Все в зимней одежде, что бросается в глаза при необычно теплой погоде."Теплые вещи взяли с собой в первую очередь. Когда объявили эвакуацию, думали, что будем прятаться в подвалах. Но все иначе", — объясняет Елена.Она уехала с маленькой дочкой из Дебальцево. Там, по ее словам, мощные обстрелы. "Мешают заснуть, хотя вроде бы за восемь лет привыкли".От дома до Таганрога — три с половиной часа. Но добирались больше пятнадцати: пробка у границы, потом таможня."Было несколько вариантов временного размещения", — отмечает собеседница РИА Новости.Ее с ребенком определили в таганрогский ПВР, оборудованный в местной школе олимпийского резерва. В большом здании два спортивных зала с койками — на 225 и 217 мест.Первые впечатленияПрибывших регистрируют: проверяют паспорта, переписывают данные. Помогают оформить заявление на материальную помощь — каждому полагается десять тысяч рублей."У кого нет счета в российском банке, заполняют нужные бумаги, и человек идет в отделение. Это большой труд, наши девчонки работают по 14 часов", — говорит начальник ПВР Денис Лютинский.Тут же медики. Меряют температуру, если повышенная, берут мазок на коронавирус. Особое внимание — женщинам с детьми."У многих груднички, — поясняет руководитель. — Врачи всю ночь были с ними — меняли подгузники, грели питание".Кормят три раза в день. Рядом со спальными местами — бойлеры с кипятком, стаканчики, чай. Все рассчитано на постоянное пребывание.Однако надолго тут не задерживаются: на то и временный пункт. "Многих забирают родственники, — уточняет Лютинский. — Остальные обычно кемарят несколько часов с дороги, перекусывают и едут дальше, в областные санатории".Некоторые снимают в Таганроге жилье — с этим помогают волонтеры. Вообще, все наладилось очень быстро."Еще свежи в памяти события 2014-го, когда люди хлынули сюда с украинской стороны, — говорит директор ПВР. — Было непонятно, что с ними делать, в итоге кто-то вернулся, кто-то осел здесь. У нас в школе осталась тренер по пятиборью Лида из Луганска. Сейчас она, кстати, тоже тут. А тогда жили в палаточном городке"."Не хотели уезжать"Беженцев принимают и другие регионы. Туда отправляются на поездах. Сегодня переселенцев ждут, например, в Ленинградской области и Чувашии.Но тех, кто уезжает, судя по официальным данным, не так много. Большинство тут, под Ростовом. Надеются быстро вернуться домой."Я из Дебальцево. Прилетает постоянно: иду на рынок, свист, грохот — ага, легло. И ховаться негде! Как началось, у меня ноги отнялись. Так никуда и не поехала в 2014-м. Сейчас тоже не хотела уезжать: хозяйство, дом. Но сын чуть не затолкал в автобус: "Беги скорее!" — рассказывает Валентина.Пока она в таганрогском ПВР — решила задержаться, потому что на костылях трудно и неудобно. Говорит, многих лежачих и инвалидов не вывезли, транспортировать их крайне сложно.Куда дальше — не знает. Но очень хочет домой. Впрочем, как и все.На одного беженца из бюджета Ростовской области выделяют по 800 рублей в сутки — на питание и размещение. Многим не хватает одежды. А на сколько придется тут задержаться — непонятно.Благотворительные фонды — как региональные, так и федеральные — собирают средства. Подключились и религиозные общины.Протоиерей Александр Маликов уже много лет руководит православным детским приютом в станице Манычской под Ростовом. Он одним из первых начал принимать беженцев. Пристроил 35 человек.В том числе несколько многодетных семей. У Лины из Дебальцево четверо своих и двое приемных. У невестки, с которой приехала, — пятеро."На границе в автобусе спросили, у кого сколько детей. С нами, конечно, было проблематично. В итоге нашли место здесь", — рассказывает Лина.Живут в большой комнате в трехэтажном доме — и тут, и на улице беготня. Ее малыши играют с воспитанниками приюта. Тихая станица посреди степи стала немного шумнее."Благо можно уже не шарахаться от громких звуков. И наконец выспаться. В чем мне повезло: тут есть где помолиться. За мужа, который в ополчении".Молятся и священники. В храмах, как отметили в Ростовской епархии, просят Бога за "вынужденных переселенцев, в скорбях находящихся, чтобы Он помиловал нашу страну, Украину и все человечество, которое стоит на грани безумия".

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774104487.html

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донбасс

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Николай Протопопов

Николай Протопопов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Николай Протопопов

россия, донбасс, ростов-на-дону, таганрог, эвакуация жителей днр и лнр в россию