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ВТБ создает департамент по работе с массовым сегментом
ВТБ создает департамент по работе с массовым сегментом - РИА Новости, 22.02.2022
ВТБ создает департамент по работе с массовым сегментом
ВТБ в рамках реализации своей стратегии усиливает работу с розничными клиентами и объявляет о создании департамента по работе с массовым сегментом, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:41
2022-02-22T14:41
2022-02-22T14:41
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МОСКВА, 22 фев - РИА новости. ВТБ в рамках реализации своей стратегии усиливает работу с розничными клиентами и объявляет о создании департамента по работе с массовым сегментом, сообщает пресс-служба ВТБ."Новую структуру возглавил Денис Вальвачев, задачами которого станут разработка и запуск новых продуктов и сервисов для массовой розницы и масштабная трансформация услуг Daily banking для пользователей ВТБ", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба отмечает, что ВТБ сегодня обслуживает более 16 миллионов активных клиентов – каждого пятого экономически активного жителя России. 95% из них составляют клиенты массового сегмента, поэтому ключевой задачей нового подразделения будет персонализация услуг для отдельных категорий населения. Стратегическая цель ВТБ – стать банком первого выбора для клиентов и увеличить свою долю на рынке обслуживания финансово активных пользователей до 40%.В числе приоритетных новинок, которые департамент массового сегмента готовит для клиентов – более динамичное развитие услуг платежей и переводов, работа с представителями старшего поколения и молодежной аудиторией, а также запуск новых пакетных сервисов, подписок и реформирование программы лояльности. В частности, ВТБ намерен запустить сервис выгодных подписок на популярные сервисы, максимально интегрировать привычные платежи розничного клиента в ВТБ Онлайн и разработать универсальный способ оплаты и авторизации с помощью единого логина.Куратором департамента массовой розницы станет заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости компаний - экономика, втб, россия
МОСКВА, 22 фев - РИА новости. ВТБ в рамках реализации своей стратегии усиливает работу с розничными клиентами и объявляет о создании департамента по работе с массовым сегментом, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Новую структуру возглавил Денис Вальвачев, задачами которого станут разработка и запуск новых продуктов и сервисов для массовой розницы и масштабная трансформация услуг Daily banking для пользователей ВТБ
", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба отмечает, что ВТБ сегодня обслуживает более 16 миллионов активных клиентов – каждого пятого экономически активного жителя России. 95% из них составляют клиенты массового сегмента, поэтому ключевой задачей нового подразделения будет персонализация услуг для отдельных категорий населения. Стратегическая цель ВТБ – стать банком первого выбора для клиентов и увеличить свою долю на рынке обслуживания финансово активных пользователей до 40%.
В числе приоритетных новинок, которые департамент массового сегмента готовит для клиентов – более динамичное развитие услуг платежей и переводов, работа с представителями старшего поколения и молодежной аудиторией, а также запуск новых пакетных сервисов, подписок и реформирование программы лояльности. В частности, ВТБ намерен запустить сервис выгодных подписок на популярные сервисы, максимально интегрировать привычные платежи розничного клиента в ВТБ Онлайн и разработать универсальный способ оплаты и авторизации с помощью единого логина.
Куратором департамента массовой розницы станет заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников
.
"Массовый сегмент – ядро нашей клиентской базы, и в этом году мы значительно усилим работу с ним. Для этого мы намерены систематизировать и развивать продукты и услуги с фокусом на их удобство, персональные потребности клиента, программу лояльности, стабильность и скорость работы наших цифровых каналов. При этом фокус сделан не только на онлайн-сервисы, через которые к концу года ВТБ планирует продавать свыше половины продуктов массовой розницы, но и на развитие сети. Банк продолжит открытие офисов нового формата, стремясь создать образцовую сеть и обучать сотрудников работать как универсальных менеджеров, способных решить любой вопрос клиента. Денис Вальвачев, обладающий богатым опытом работы с различными сегментами и регионами, возглавит процесс трансформации Daily banking. Во многом усилиями его команды мы намерены нарастить нашу активную клиентскую базу в этом году почти на 3 млн человек", – сказал Печатников.
Опубликовано: Артем Смирнов