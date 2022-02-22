https://ria.ru/20220222/bank-1774351243.html

ВТБ создает департамент по работе с массовым сегментом

ВТБ создает департамент по работе с массовым сегментом - РИА Новости, 22.02.2022

ВТБ создает департамент по работе с массовым сегментом

ВТБ в рамках реализации своей стратегии усиливает работу с розничными клиентами и объявляет о создании департамента по работе с массовым сегментом, сообщает... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:41

2022-02-22T14:41

2022-02-22T14:41

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МОСКВА, 22 фев - РИА новости. ВТБ в рамках реализации своей стратегии усиливает работу с розничными клиентами и объявляет о создании департамента по работе с массовым сегментом, сообщает пресс-служба ВТБ."Новую структуру возглавил Денис Вальвачев, задачами которого станут разработка и запуск новых продуктов и сервисов для массовой розницы и масштабная трансформация услуг Daily banking для пользователей ВТБ", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба отмечает, что ВТБ сегодня обслуживает более 16 миллионов активных клиентов – каждого пятого экономически активного жителя России. 95% из них составляют клиенты массового сегмента, поэтому ключевой задачей нового подразделения будет персонализация услуг для отдельных категорий населения. Стратегическая цель ВТБ – стать банком первого выбора для клиентов и увеличить свою долю на рынке обслуживания финансово активных пользователей до 40%.В числе приоритетных новинок, которые департамент массового сегмента готовит для клиентов – более динамичное развитие услуг платежей и переводов, работа с представителями старшего поколения и молодежной аудиторией, а также запуск новых пакетных сервисов, подписок и реформирование программы лояльности. В частности, ВТБ намерен запустить сервис выгодных подписок на популярные сервисы, максимально интегрировать привычные платежи розничного клиента в ВТБ Онлайн и разработать универсальный способ оплаты и авторизации с помощью единого логина.Куратором департамента массовой розницы станет заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия