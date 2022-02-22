https://ria.ru/20220222/bank-1774308660.html

Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала

Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 22.02.2022

Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала

По итогам 2021 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 4-е место в списке 1000 крупнейших европейских банков по уровню рентабельности... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:52

2022-02-22T12:52

2022-02-22T12:52

новикомбанк

россия

банки

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. По итогам 2021 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 4-е место в списке 1000 крупнейших европейских банков по уровню рентабельности акционерного капитала, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на рейтинг британского журнала The Banker.В рейтинге Banker's Top 1000 World Banks 2021 анализируется состояние и динамика финансовых показателей крупнейших мировых банков. Эксперты отмечают, что европейские банки успешно пережили негативные последствия пандемии Covid-19, сохранив высокий уровень ликвидности и капитала.В 2021 году Новикомбанк увеличил размер капитала на 14,24% до 68,6 миллиарда рублей. Показатель рентабельности составил 17,93%. По итогам года банк получил чистую прибыль в размере 11,45 миллиарда рублей.Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности.Эксперты отмечают, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на исполнение инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Среди заемщиков ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса."Высокие результаты в рейтинге авторитетного британского издания и оценки международных экспертов – еще одно доказательство того, что банк успешно развивает бизнес, сохраняя финансовую устойчивость. Новикомбанк стабильно поддерживает высокий уровень рентабельности капитала, хорошее кредитное качество активов, контролируя уровень операционных расходов и оптимизируя бизнес-процессы. За счет этого удается обеспечивать интересы акционеров и предоставлять оптимальные условия кредитования для наших клиентов – ведущих российских промышленных предприятий", – прокомментировала предправления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.АО АКБ "Новикомбанк" входит в 25 крупнейших банков России.

https://ria.ru/20211129/bank-1761269338.html

https://ria.ru/20211013/reyting-1754340346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новикомбанк, россия, банки