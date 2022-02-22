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Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 22.02.2022
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
По итогам 2021 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 4-е место в списке 1000 крупнейших европейских банков по уровню рентабельности... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:52
2022-02-22T12:52
новикомбанк
россия
банки
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. По итогам 2021 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 4-е место в списке 1000 крупнейших европейских банков по уровню рентабельности акционерного капитала, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на рейтинг британского журнала The Banker.В рейтинге Banker's Top 1000 World Banks 2021 анализируется состояние и динамика финансовых показателей крупнейших мировых банков. Эксперты отмечают, что европейские банки успешно пережили негативные последствия пандемии Covid-19, сохранив высокий уровень ликвидности и капитала.В 2021 году Новикомбанк увеличил размер капитала на 14,24% до 68,6 миллиарда рублей. Показатель рентабельности составил 17,93%. По итогам года банк получил чистую прибыль в размере 11,45 миллиарда рублей.Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности.Эксперты отмечают, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на исполнение инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Среди заемщиков ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса."Высокие результаты в рейтинге авторитетного британского издания и оценки международных экспертов – еще одно доказательство того, что банк успешно развивает бизнес, сохраняя финансовую устойчивость. Новикомбанк стабильно поддерживает высокий уровень рентабельности капитала, хорошее кредитное качество активов, контролируя уровень операционных расходов и оптимизируя бизнес-процессы. За счет этого удается обеспечивать интересы акционеров и предоставлять оптимальные условия кредитования для наших клиентов – ведущих российских промышленных предприятий", – прокомментировала предправления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.АО АКБ "Новикомбанк" входит в 25 крупнейших банков России.
https://ria.ru/20211129/bank-1761269338.html
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Артем Смирнов
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новикомбанк, россия, банки
12:52 22.02.2022
 

Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. По итогам 2021 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 4-е место в списке 1000 крупнейших европейских банков по уровню рентабельности акционерного капитала, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на рейтинг британского журнала The Banker.
В рейтинге Banker's Top 1000 World Banks 2021 анализируется состояние и динамика финансовых показателей крупнейших мировых банков. Эксперты отмечают, что европейские банки успешно пережили негативные последствия пандемии Covid-19, сохранив высокий уровень ликвидности и капитала.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 14:06
Новикомбанк по итогам ноября вошел в топ-20 самых прибыльных банков РФ
В 2021 году Новикомбанк увеличил размер капитала на 14,24% до 68,6 миллиарда рублей. Показатель рентабельности составил 17,93%. По итогам года банк получил чистую прибыль в размере 11,45 миллиарда рублей.
Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности.
Эксперты отмечают, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на исполнение инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Среди заемщиков ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 15:37
Сразу три ведущих агентства повысили рейтинги Новикомбанка
"Высокие результаты в рейтинге авторитетного британского издания и оценки международных экспертов – еще одно доказательство того, что банк успешно развивает бизнес, сохраняя финансовую устойчивость. Новикомбанк стабильно поддерживает высокий уровень рентабельности капитала, хорошее кредитное качество активов, контролируя уровень операционных расходов и оптимизируя бизнес-процессы. За счет этого удается обеспечивать интересы акционеров и предоставлять оптимальные условия кредитования для наших клиентов – ведущих российских промышленных предприятий", – прокомментировала предправления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.
АО АКБ "Новикомбанк" входит в 25 крупнейших банков России.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
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