https://ria.ru/20220222/bank-1774308660.html
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 22.02.2022
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
По итогам 2021 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 4-е место в списке 1000 крупнейших европейских банков по уровню рентабельности... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:52
2022-02-22T12:52
2022-02-22T12:52
новикомбанк
россия
банки
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. По итогам 2021 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 4-е место в списке 1000 крупнейших европейских банков по уровню рентабельности акционерного капитала, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на рейтинг британского журнала The Banker.В рейтинге Banker's Top 1000 World Banks 2021 анализируется состояние и динамика финансовых показателей крупнейших мировых банков. Эксперты отмечают, что европейские банки успешно пережили негативные последствия пандемии Covid-19, сохранив высокий уровень ликвидности и капитала.В 2021 году Новикомбанк увеличил размер капитала на 14,24% до 68,6 миллиарда рублей. Показатель рентабельности составил 17,93%. По итогам года банк получил чистую прибыль в размере 11,45 миллиарда рублей.Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности.Эксперты отмечают, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на исполнение инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Среди заемщиков ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса."Высокие результаты в рейтинге авторитетного британского издания и оценки международных экспертов – еще одно доказательство того, что банк успешно развивает бизнес, сохраняя финансовую устойчивость. Новикомбанк стабильно поддерживает высокий уровень рентабельности капитала, хорошее кредитное качество активов, контролируя уровень операционных расходов и оптимизируя бизнес-процессы. За счет этого удается обеспечивать интересы акционеров и предоставлять оптимальные условия кредитования для наших клиентов – ведущих российских промышленных предприятий", – прокомментировала предправления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.АО АКБ "Новикомбанк" входит в 25 крупнейших банков России.
https://ria.ru/20211129/bank-1761269338.html
https://ria.ru/20211013/reyting-1754340346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новикомбанк, россия, банки
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. По итогам 2021 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 4-е место в списке 1000 крупнейших европейских банков по уровню рентабельности акционерного капитала, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на рейтинг британского журнала The Banker.
В рейтинге Banker's Top 1000 World Banks 2021 анализируется состояние и динамика финансовых показателей крупнейших мировых банков. Эксперты отмечают, что европейские банки успешно пережили негативные последствия пандемии Covid-19, сохранив высокий уровень ликвидности и капитала.
В 2021 году Новикомбанк
увеличил размер капитала на 14,24% до 68,6 миллиарда рублей. Показатель рентабельности составил 17,93%. По итогам года банк получил чистую прибыль в размере 11,45 миллиарда рублей.
Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности.
Эксперты отмечают, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на исполнение инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Среди заемщиков ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса.
"Высокие результаты в рейтинге авторитетного британского издания и оценки международных экспертов – еще одно доказательство того, что банк успешно развивает бизнес, сохраняя финансовую устойчивость. Новикомбанк стабильно поддерживает высокий уровень рентабельности капитала, хорошее кредитное качество активов, контролируя уровень операционных расходов и оптимизируя бизнес-процессы. За счет этого удается обеспечивать интересы акционеров и предоставлять оптимальные условия кредитования для наших клиентов – ведущих российских промышленных предприятий", – прокомментировала предправления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.
АО АКБ "Новикомбанк" входит в 25 крупнейших банков России.
Опубликовано: Артем Смирнов