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МСП Банк поддержал развитие санитарной авиации в Красноярском крае
МСП Банк поддержал развитие санитарной авиации в Красноярском крае - РИА Новости, 22.02.2022
МСП Банк поддержал развитие санитарной авиации в Красноярском крае
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог красноярской компании "Авиасервис" запустить новый вид деятельности по перевозке больных на вертолетах из... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:25
2022-02-22T11:25
мсп банк
корпорация мсп
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россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог красноярской компании "Авиасервис" запустить новый вид деятельности по перевозке больных на вертолетах из отдаленных районов в лечебные учреждения региона, сообщает пресс-служба банка.Компания "Авиасервис" воспользовалась сразу двумя кредитными продуктами банка: "Экспресс-поддержкой" и кредитом на восстановление предпринимательской деятельности (ФОТ 3.0), рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."По первой программе предприятие получило 10 миллионов рублей на 36 месяцев под 14% годовых. По второй — еще 5,1 миллиона на полтора года под 3%. Сотрудничество с МСП Банком позволило компании не только остаться "на плаву", но и расширить перечень оказываемых услуг. Кроме того, был сохранен персонал - 33 человека", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Решение руководства авиакомпании использовать одновременно нескольких мер поддержки позволило ей успешно и в кратчайшие сроки произвести перезагрузку своей деятельности."Этот кейс подтверждает эффективность предлагаемых инструментов и демонстрирует другим предпринимателям их возможности. Это очередной пример того, что разработанные правительством, а также предложенные МСП Банком специально "под предпринимателя" продукты реально помогают ведению бизнеса, сохранению компаний и рабочих мест", - подчеркнул Исаевич.Компания "Авиасервис" ранее занималась организацией транспортно-связных, поисковых и аварийно-спасательных работ с использованием воздушного флота. Теперь к этим видам деятельности добавились востребованные в регионе санитарные перевозки."Для Красноярского севера это особенно важно, так как больных зачастую приходится доставлять из населенных пунктов, отрезанных от большой земли сотнями таежных километров. Далее в планах компании - получение сертификата коммерческого эксплуатанта и начало регулярных перевозок по северной части региона", - отметил генеральный директор "Авиасервиса" Максим Четвериков.Кредитный продукт "Экспресс-поддержка" был разработан совместно с предпринимателями и выведен МСП Банком на рынок в сентябре 2021 года. Он предусматривает выдачу до 10 миллионов рублей по сниженной ставке. В числе преимуществ - оформление полностью онлайн и рассмотрение заявки в течение 72 часов.ФОТ 3.0 — государственная программа льготного кредитования для поддержания занятости на пострадавших от ковид-ограничений предприятиях.
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мсп банк, корпорация мсп, банки, россия
11:25 22.02.2022
 

МСП Банк поддержал развитие санитарной авиации в Красноярском крае

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог красноярской компании "Авиасервис" запустить новый вид деятельности по перевозке больных на вертолетах из отдаленных районов в лечебные учреждения региона, сообщает пресс-служба банка.
Компания "Авиасервис" воспользовалась сразу двумя кредитными продуктами банка: "Экспресс-поддержкой" и кредитом на восстановление предпринимательской деятельности (ФОТ 3.0), рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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"По первой программе предприятие получило 10 миллионов рублей на 36 месяцев под 14% годовых. По второй — еще 5,1 миллиона на полтора года под 3%. Сотрудничество с МСП Банком позволило компании не только остаться "на плаву", но и расширить перечень оказываемых услуг. Кроме того, был сохранен персонал - 33 человека", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Решение руководства авиакомпании использовать одновременно нескольких мер поддержки позволило ей успешно и в кратчайшие сроки произвести перезагрузку своей деятельности.
"Этот кейс подтверждает эффективность предлагаемых инструментов и демонстрирует другим предпринимателям их возможности. Это очередной пример того, что разработанные правительством, а также предложенные МСП Банком специально "под предпринимателя" продукты реально помогают ведению бизнеса, сохранению компаний и рабочих мест", - подчеркнул Исаевич.
Компания "Авиасервис" ранее занималась организацией транспортно-связных, поисковых и аварийно-спасательных работ с использованием воздушного флота. Теперь к этим видам деятельности добавились востребованные в регионе санитарные перевозки.
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"Для Красноярского севера это особенно важно, так как больных зачастую приходится доставлять из населенных пунктов, отрезанных от большой земли сотнями таежных километров. Далее в планах компании - получение сертификата коммерческого эксплуатанта и начало регулярных перевозок по северной части региона", - отметил генеральный директор "Авиасервиса" Максим Четвериков.
Кредитный продукт "Экспресс-поддержка" был разработан совместно с предпринимателями и выведен МСП Банком на рынок в сентябре 2021 года. Он предусматривает выдачу до 10 миллионов рублей по сниженной ставке. В числе преимуществ - оформление полностью онлайн и рассмотрение заявки в течение 72 часов.
ФОТ 3.0 — государственная программа льготного кредитования для поддержания занятости на пострадавших от ковид-ограничений предприятиях.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
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