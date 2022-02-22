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Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество
Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество - РИА Новости, 22.02.2022
Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество
Россия и Азербайджан намерены углублять военное сотрудничество, в том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T21:11
2022-02-22T21:11
владимир путин
ильхам алиев
россия
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия и Азербайджан намерены углублять военное сотрудничество, в том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил двух стран, говорится декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном."Стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества", - говорится в документе, подписанном президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.Россия и Азербайджан могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи для обеспечения безопасности, говорится в декларации."В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон", - говорится в документе.
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владимир путин, ильхам алиев, россия, азербайджан, в мире
21:11 22.02.2022
 
Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество

Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия и Азербайджан намерены углублять военное сотрудничество, в том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил двух стран, говорится декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном.
"Стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества", - говорится в документе, подписанном президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Россия и Азербайджан могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи для обеспечения безопасности, говорится в декларации.
"В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон", - говорится в документе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 14:53
Алиев оценил роль России в нормализации отношений Армении и Азербайджана
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Владимир ПутинИльхам АлиевРоссияАзербайджанВ мире
 
 
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