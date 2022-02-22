https://ria.ru/20220222/azerbaydzhan-1774456277.html

Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество

Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество - РИА Новости, 22.02.2022

Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество

Россия и Азербайджан намерены углублять военное сотрудничество, в том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:11

2022-02-22T21:11

2022-02-22T21:11

владимир путин

ильхам алиев

россия

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия и Азербайджан намерены углублять военное сотрудничество, в том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил двух стран, говорится декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном."Стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества", - говорится в документе, подписанном президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.Россия и Азербайджан могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи для обеспечения безопасности, говорится в декларации."В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html

россия

азербайджан

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, ильхам алиев, россия, азербайджан, в мире