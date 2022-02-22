Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество
Россия и Азербайджан договорились углублять военное сотрудничество
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия и Азербайджан намерены углублять военное сотрудничество, в том числе проводить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил двух стран, говорится декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном.
"Стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества", - говорится в документе, подписанном президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Россия и Азербайджан могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи для обеспечения безопасности, говорится в декларации.
"В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон", - говорится в документе.
Опубликовано: Ольга Филиппова