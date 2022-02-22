https://ria.ru/20220222/azerbaydzhan-1774361652.html

Путин оценил экономические связи с Азербайджаном

Путин оценил экономические связи с Азербайджаном - РИА Новости, 22.02.2022

Путин оценил экономические связи с Азербайджаном

Экономические связи России и Азербайджана хорошо диверсифицированы, это создает предпосылки для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:17

2022-02-22T15:17

2022-02-22T15:17

азербайджан

в мире

владимир путин

россия

ильхам алиев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Экономические связи России и Азербайджана хорошо диверсифицированы, это создает предпосылки для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Кремле."Наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, это создает хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперед. Благодарны вам и за решение чувствительных и на мой взгляд очень важных и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку и развитие русского языка. В 300 школах Азербайджана я знаю, что русский активно изучается, пользуется популярностью, мы, разумеется, всячески будем это поддерживать в будущем. Региональные связи развиваются очень активно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220222/diplomatiya-1774126298.html

азербайджан

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

азербайджан, в мире, владимир путин, россия, ильхам алиев