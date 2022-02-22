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Путин оценил экономические связи с Азербайджаном
Путин оценил экономические связи с Азербайджаном - РИА Новости, 22.02.2022
Путин оценил экономические связи с Азербайджаном
Экономические связи России и Азербайджана хорошо диверсифицированы, это создает предпосылки для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:17
2022-02-22T15:17
азербайджан
в мире
владимир путин
россия
ильхам алиев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Экономические связи России и Азербайджана хорошо диверсифицированы, это создает предпосылки для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Кремле."Наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, это создает хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперед. Благодарны вам и за решение чувствительных и на мой взгляд очень важных и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку и развитие русского языка. В 300 школах Азербайджана я знаю, что русский активно изучается, пользуется популярностью, мы, разумеется, всячески будем это поддерживать в будущем. Региональные связи развиваются очень активно", - сказал Путин.
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азербайджан, в мире, владимир путин, россия, ильхам алиев
15:17 22.02.2022
 
Путин оценил экономические связи с Азербайджаном

Президент Путин: экономические связи России и Азербайджана хорошо диверсифицированы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Экономические связи России и Азербайджана хорошо диверсифицированы, это создает предпосылки для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Кремле.
"Наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, это создает хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперед. Благодарны вам и за решение чувствительных и на мой взгляд очень важных и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку и развитие русского языка. В 300 школах Азербайджана я знаю, что русский активно изучается, пользуется популярностью, мы, разумеется, всячески будем это поддерживать в будущем. Региональные связи развиваются очень активно", - сказал Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
04:57
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
Опубликовано: Ольга Маркова
 
АзербайджанВ миреВладимир ПутинРоссияИльхам Алиев
 
 
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