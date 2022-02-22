https://ria.ru/20220222/aviabilety-1774268074.html
Эксперты ожидают рост цен на авиабилеты на внутренних рейсах
Эксперты ожидают рост цен на авиабилеты на внутренних рейсах - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперты ожидают рост цен на авиабилеты на внутренних рейсах
Эксперты ожидают рост цен на авиабилеты на внутренних рейсах летом 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:02
2022-02-22T11:02
2022-02-22T11:11
туризм
олег пантелеев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
"авиапорт"
новости - туризм
туризм
авиабилеты
цены
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Эксперты ожидают рост цен на авиабилеты на внутренних рейсах летом 2022 года, сообщает АТОР.Согласно требованию Росавиации, авиакомпании теперь обязаны ежемесячно отчитываться о стоимости проездных документов в экономклассе по маршрутам внутри страны, чтобы не допустить необоснованного роста цен.Контроль будет установлен в отношении билетов в Сочи, Симферополь, Улан-Удэ, Анапу, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Калининград, Читу и другие внутрироссийские направления. Однако, по мнению специалистов, такое ручное управление может не помочь."Сейчас авиакомпании не повышают цены на внутренних рейсах не потому, что они такие социально-ответственные или для этого нет оснований. Цены держатся на низком уровне только из-за превышения предложения над спросом", — говорит исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.По его словам, стоимость билетов вырастет, если "емкость внутренних рейсов сократится за счет ее распределения, в том числе, и на зарубежные направления". То есть, если границы с другими странами продолжатся открываться, и количество международных полетов будет увеличиваться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег пантелеев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), "авиапорт", новости - туризм, туризм, авиабилеты, цены, города, пассажиры
11:02 22.02.2022 (обновлено: 11:11 22.02.2022)
Эксперты ожидают рост цен на авиабилеты на внутренних рейсах
Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы может вырасти летом 2022 года
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Эксперты ожидают рост цен на авиабилеты на внутренних рейсах летом 2022 года, сообщает
АТОР.
Согласно требованию Росавиации, авиакомпании теперь обязаны ежемесячно отчитываться о стоимости проездных документов в экономклассе по маршрутам внутри страны, чтобы не допустить необоснованного роста цен.
Контроль будет установлен в отношении билетов в Сочи, Симферополь, Улан-Удэ, Анапу, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Калининград, Читу и другие внутрироссийские направления.
Однако, по мнению специалистов, такое ручное управление может не помочь.
"Сейчас авиакомпании не повышают цены на внутренних рейсах не потому, что они такие социально-ответственные или для этого нет оснований. Цены держатся на низком уровне только из-за превышения предложения над спросом", — говорит исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
По его словам, стоимость билетов вырастет, если "емкость внутренних рейсов сократится за счет ее распределения, в том числе, и на зарубежные направления". То есть, если границы с другими странами продолжатся открываться, и количество международных полетов будет увеличиваться.
Опубликовано: Ольга Кабанова