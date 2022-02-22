https://ria.ru/20220222/avantyura-1774232086.html

Небензя объяснил решение по ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева

Небензя объяснил решение по ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева - РИА Новости, 22.02.2022

Небензя объяснил решение по ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева

Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:39

2022-02-22T06:39

2022-02-22T06:39

в мире

денис пушилин

владимир зеленский

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.По его словам, в ходе последнего обострения "стало очевидно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры, как это уже было в 2014-2015 годах".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

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