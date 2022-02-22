Небензя объяснил решение по ДНР и ЛНР готовящейся военной авантюрой Киева
Небензя: Россия решила признать ДНР и ЛНР из-за готовящейся военной авантюры Украины
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, в ходе последнего обострения "стало очевидно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры, как это уже было в 2014-2015 годах".
"Допустить этого мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России", — сказал Небензя.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Брыкин