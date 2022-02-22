https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html
Алиев оценил роль России в нормализации отношений Армении и Азербайджана
Алиев оценил роль России в нормализации отношений Армении и Азербайджана - РИА Новости, 22.02.2022
Алиев оценил роль России в нормализации отношений Армении и Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в Кремле заявил, что Россия сыграла важную роль в прекращении... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:53
2022-02-22T14:53
2022-02-22T15:58
россия
армения
азербайджан
ильхам алиев
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в Кремле заявил, что Россия сыграла важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией, а сегодня занимает главенствующую позицию в деле нормализации отношений между двумя странами."РФ сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией и перевода урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу. Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года при активном вашем личном участии, как раз позволило нам урегулировать этот многолетний конфликт", - сказал Алиев Путину."Сегодня новая ситуация, сегодня геополитические реалии в регионе приняты мировым сообществом, и Россия играет также очень важную роль, я бы сказал главенствующую роль в деле создания возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, открытия транспортных коммуникаций, установления нормальных соседских отношений", - добавил Алиев.
https://ria.ru/20220222/putin-1774368329.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, армения, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин
14:53 22.02.2022 (обновлено: 15:58 22.02.2022)
Алиев оценил роль России в нормализации отношений Армении и Азербайджана
Алиев: Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией