https://ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774063923.html

Дегтярев назвал Жириновского пророком

Дегтярев назвал Жириновского пророком - РИА Новости, 21.02.2022

Дегтярев назвал Жириновского пророком

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского пророком, за то, что тот предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:53

2022-02-21T13:53

2022-02-21T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

лдпр

владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153218/95/1532189536_0:88:2702:1607_1920x0_80_0_0_3781a69f34209fd9f9719f9f49c79b57.jpg

ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского пророком, за то, что тот предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.В прямом эфире в соцсетях Дегтярев напомнил, что написал о лидере партии две книги. Первая - "Пророк в своем Отечестве", в 2015 году и "Пророк 2.0" - в 2021 году. "После выборов я ее дописал, выпустил, она написана о нем и его предсказаниях. И, кстати говоря, о той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять - и это видео вы можете найти в интернете - еще перед новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский наш пророк", - сказал Дегтярев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, лдпр, владимир жириновский, михаил дегтярев