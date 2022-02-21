Дегтярев назвал Жириновского пророком
Хабаровский губернатор Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 ноября 2018
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 ноября 2018
ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского пророком, за то, что тот предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
В прямом эфире в соцсетях Дегтярев напомнил, что написал о лидере партии две книги. Первая - "Пророк в своем Отечестве", в 2015 году и "Пророк 2.0" - в 2021 году. "После выборов я ее дописал, выпустил, она написана о нем и его предсказаниях. И, кстати говоря, о той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять - и это видео вы можете найти в интернете - еще перед новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский наш пророк", - сказал Дегтярев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков