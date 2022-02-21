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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774063923.html
Дегтярев назвал Жириновского пророком
Дегтярев назвал Жириновского пророком - РИА Новости, 21.02.2022
Дегтярев назвал Жириновского пророком
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского пророком, за то, что тот предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:53
2022-02-21T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
лдпр
владимир жириновский
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ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского пророком, за то, что тот предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.В прямом эфире в соцсетях Дегтярев напомнил, что написал о лидере партии две книги. Первая - "Пророк в своем Отечестве", в 2015 году и "Пророк 2.0" - в 2021 году. "После выборов я ее дописал, выпустил, она написана о нем и его предсказаниях. И, кстати говоря, о той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять - и это видео вы можете найти в интернете - еще перед новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский наш пророк", - сказал Дегтярев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Кирилл Волков
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, лдпр, владимир жириновский, михаил дегтярев
13:53 21.02.2022
 
Дегтярев назвал Жириновского пророком

Хабаровский губернатор Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 ноября 2018
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 ноября 2018
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ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского пророком, за то, что тот предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
В прямом эфире в соцсетях Дегтярев напомнил, что написал о лидере партии две книги. Первая - "Пророк в своем Отечестве", в 2015 году и "Пророк 2.0" - в 2021 году. "После выборов я ее дописал, выпустил, она написана о нем и его предсказаниях. И, кстати говоря, о той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять - и это видео вы можете найти в интернете - еще перед новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский наш пророк", - сказал Дегтярев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияЛДПРВладимир ЖириновскийМихаил Дегтярев
 
 
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