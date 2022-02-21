21:29 21.02.2022 (обновлено: 21:43 21.02.2022)
США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ
NBC News: администрация Байдена обсуждала с Украиной отъезд Зеленского в случае эскалации
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд украинского президента Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации, сообщает телеканал NBC News.
"Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения", - сообщил в Twitter журналист телеканала Ричард Энджел.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев