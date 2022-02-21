https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774177087.html

США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ

США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2022

США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ

Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд украинского президента Владимира Зеленского из Киева в случае... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:29

2022-02-21T21:29

2022-02-21T21:43

украина

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владимир зеленский

сша

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

джо байден

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд украинского президента Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации, сообщает телеканал NBC News.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, владимир зеленский, сша, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, джо байден