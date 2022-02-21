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https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774177087.html
США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ
США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2022
США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ
Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд украинского президента Владимира Зеленского из Киева в случае... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:29
2022-02-21T21:43
украина
в мире
владимир зеленский
сша
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
джо байден
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд украинского президента Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации, сообщает телеканал NBC News.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
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сша
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украина, в мире, владимир зеленский, сша, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, джо байден
21:29 21.02.2022 (обновлено: 21:43 21.02.2022)
 
США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ

NBC News: администрация Байдена обсуждала с Украиной отъезд Зеленского в случае эскалации

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд украинского президента Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации, сообщает телеканал NBC News.
"Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения", - сообщил в Twitter журналист телеканала Ричард Энджел.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:58
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДжо Байден
 
 
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