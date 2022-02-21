https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1773979011.html

В Испании объяснили, зачем Зеленский пригрозил пересмотром ядерного статуса

В Испании объяснили, зачем Зеленский пригрозил пересмотром ядерного статуса - РИА Новости, 21.02.2022

В Испании объяснили, зачем Зеленский пригрозил пересмотром ядерного статуса

Президент Украины Владимир Зеленский, объявив о возможном пересмотре договоренностей о ядерном статусе этой страны, вряд ли реально имеет такие планы, его... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T01:44

2022-02-21T01:44

2022-02-21T01:44

в мире

педро моуриньо

россия

восточная европа

франция

мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

мадрид

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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, объявив о возможном пересмотре договоренностей о ядерном статусе этой страны, вряд ли реально имеет такие планы, его задачей было привлечь внимание США, Великобритании и России, заявил РИА Новости испанский эксперт по России и Евразии, предприниматель Педро Моуриньо.Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Эти заявления Зеленского Педро Моуриньо назвал "голословными и безответственными". "Уверен, что президент Зеленский хотел получить свою минуту славы на Мюнхенской конференции, сделав броское и неуместное заявление", — сказал он.Моуриньо считает, что у Киева в действительности нет "ни намерения отказаться от обязательств, закрепленных в Будапештском меморандуме, ни способности это сделать"."Кроме того, сам по себе выход из Будапештского соглашения не превратит Украину в ядерную державу. Технология ядерных вооружений очень сложна, и думаю, что у Украины есть другие приоритеты и огромные экономические ограничения, чем вкладывать миллиарды евро в развитие ядерной программы. Это невозможно в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — полагает эксперт.По его мнению, главной задачей Зеленского было привлечь внимание стран, подписавших меморандум: США, Великобритании, России, а также Китая и Франции.Украинскому президенту следовало "действовать в направлении деэскалации, сдержанности и спокойствия", считает Моуриньо."Так же, как и большинству крупных стран Европейского союза, которые понимают, что дестабилизация Восточной Европы нанесет серьезный ущерб самому Европейскому союзу как в экономическом, так и в энергетическом, промышленном и торговом плане", — добавил эксперт.

https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html

https://ria.ru/20220221/status-1773976168.html

россия

восточная европа

франция

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, педро моуриньо, россия, восточная европа, франция, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, мадрид