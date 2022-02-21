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https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1773979011.html
В Испании объяснили, зачем Зеленский пригрозил пересмотром ядерного статуса
В Испании объяснили, зачем Зеленский пригрозил пересмотром ядерного статуса - РИА Новости, 21.02.2022
В Испании объяснили, зачем Зеленский пригрозил пересмотром ядерного статуса
Президент Украины Владимир Зеленский, объявив о возможном пересмотре договоренностей о ядерном статусе этой страны, вряд ли реально имеет такие планы, его... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T01:44
2022-02-21T01:44
в мире
педро моуриньо
россия
восточная европа
франция
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
мадрид
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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, объявив о возможном пересмотре договоренностей о ядерном статусе этой страны, вряд ли реально имеет такие планы, его задачей было привлечь внимание США, Великобритании и России, заявил РИА Новости испанский эксперт по России и Евразии, предприниматель Педро Моуриньо.Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Эти заявления Зеленского Педро Моуриньо назвал "голословными и безответственными". "Уверен, что президент Зеленский хотел получить свою минуту славы на Мюнхенской конференции, сделав броское и неуместное заявление", — сказал он.Моуриньо считает, что у Киева в действительности нет "ни намерения отказаться от обязательств, закрепленных в Будапештском меморандуме, ни способности это сделать"."Кроме того, сам по себе выход из Будапештского соглашения не превратит Украину в ядерную державу. Технология ядерных вооружений очень сложна, и думаю, что у Украины есть другие приоритеты и огромные экономические ограничения, чем вкладывать миллиарды евро в развитие ядерной программы. Это невозможно в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — полагает эксперт.По его мнению, главной задачей Зеленского было привлечь внимание стран, подписавших меморандум: США, Великобритании, России, а также Китая и Франции.Украинскому президенту следовало "действовать в направлении деэскалации, сдержанности и спокойствия", считает Моуриньо."Так же, как и большинству крупных стран Европейского союза, которые понимают, что дестабилизация Восточной Европы нанесет серьезный ущерб самому Европейскому союзу как в экономическом, так и в энергетическом, промышленном и торговом плане", — добавил эксперт.
https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html
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в мире, педро моуриньо, россия, восточная европа, франция, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, мадрид
01:44 21.02.2022
 
В Испании объяснили, зачем Зеленский пригрозил пересмотром ядерного статуса

Эксперт Моуриньо: Зеленский хотел славы, грозя пересмотреть ядерный статус Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, объявив о возможном пересмотре договоренностей о ядерном статусе этой страны, вряд ли реально имеет такие планы, его задачей было привлечь внимание США, Великобритании и России, заявил РИА Новости испанский эксперт по России и Евразии, предприниматель Педро Моуриньо.
Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
Эти заявления Зеленского Педро Моуриньо назвал "голословными и безответственными". "Уверен, что президент Зеленский хотел получить свою минуту славы на Мюнхенской конференции, сделав броское и неуместное заявление", — сказал он.
Моуриньо считает, что у Киева в действительности нет "ни намерения отказаться от обязательств, закрепленных в Будапештском меморандуме, ни способности это сделать".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 13:48
Зеленский решил создать ядерную бомбу
"Кроме того, сам по себе выход из Будапештского соглашения не превратит Украину в ядерную державу. Технология ядерных вооружений очень сложна, и думаю, что у Украины есть другие приоритеты и огромные экономические ограничения, чем вкладывать миллиарды евро в развитие ядерной программы. Это невозможно в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — полагает эксперт.
По его мнению, главной задачей Зеленского было привлечь внимание стран, подписавших меморандум: США, Великобритании, России, а также Китая и Франции.
Украинскому президенту следовало "действовать в направлении деэскалации, сдержанности и спокойствия", считает Моуриньо.
"Так же, как и большинству крупных стран Европейского союза, которые понимают, что дестабилизация Восточной Европы нанесет серьезный ущерб самому Европейскому союзу как в экономическом, так и в энергетическом, промышленном и торговом плане", — добавил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
00:44
В Чехии прокомментировали заявления Зеленского о ядерном статусе Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреПедро МоуриньоРоссияВосточная ЕвропаФранцияМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийМадрид
 
 
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