https://ria.ru/20220221/zasedanie-1773987701.html

Россия может поучаствовать в заседании контактной группы, сообщил источник

Россия может поучаствовать в заседании контактной группы, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2022

Россия может поучаствовать в заседании контактной группы, сообщил источник

Если Киев и ЛНР с ДНР договорятся созвать заседание контактной группы по Донбассу, Россия тоже согласится в нем участвовать, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T07:17

2022-02-21T07:17

2022-02-21T08:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

украина

киев

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Если Киев и ЛНР с ДНР договорятся созвать заседание контактной группы по Донбассу, Россия тоже согласится в нем участвовать, сообщил РИА Новости источник в Москве.Он пояснил, что "функции посредника к этому обязывают".В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, москва, россия, луганская народная республика