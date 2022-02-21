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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/zasedanie-1773987701.html
Россия может поучаствовать в заседании контактной группы, сообщил источник
Россия может поучаствовать в заседании контактной группы, сообщил источник - РИА Новости, 21.02.2022
Россия может поучаствовать в заседании контактной группы, сообщил источник
Если Киев и ЛНР с ДНР договорятся созвать заседание контактной группы по Донбассу, Россия тоже согласится в нем участвовать, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T07:17
2022-02-21T08:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Если Киев и ЛНР с ДНР договорятся созвать заседание контактной группы по Донбассу, Россия тоже согласится в нем участвовать, сообщил РИА Новости источник в Москве.Он пояснил, что "функции посредника к этому обязывают".В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, москва, россия, луганская народная республика
07:17 21.02.2022 (обновлено: 08:51 21.02.2022)
 
Россия может поучаствовать в заседании контактной группы, сообщил источник

Россия может поучаствовать в заседании контактной группы по Донбассу, если ее созовут

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Если Киев и ЛНР с ДНР договорятся созвать заседание контактной группы по Донбассу, Россия тоже согласится в нем участвовать, сообщил РИА Новости источник в Москве.

"Если Киев и Донбасс договорятся созвать заседание КГ (контактной группы), Россия, разумеется, тоже будет в нем участвовать", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что "функции посредника к этому обязывают".
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.
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Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныМоскваРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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