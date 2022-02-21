07:17 21.02.2022 (обновлено: 08:51 21.02.2022)
Россия может поучаствовать в заседании контактной группы, сообщил источник
Россия может поучаствовать в заседании контактной группы по Донбассу, если ее созовут
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Если Киев и ЛНР с ДНР договорятся созвать заседание контактной группы по Донбассу, Россия тоже согласится в нем участвовать, сообщил РИА Новости источник в Москве.
"Если Киев и Донбасс договорятся созвать заседание КГ (контактной группы), Россия, разумеется, тоже будет в нем участвовать", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что "функции посредника к этому обязывают".
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Опубликовано: Никита Стома