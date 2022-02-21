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Операторам службы 112 в МО повысят зарплаты с 1 марта

Операторам службы 112 в МО повысят зарплаты с 1 марта - РИА Новости, 21.02.2022

Операторам службы 112 в МО повысят зарплаты с 1 марта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о повышении зарплат операторам линии 112 в регионе. С 1 марта зарплаты операторов увеличатся на семь... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:02

2022-02-21T17:02

2022-02-21T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о повышении зарплат операторам линии 112 в регионе. С 1 марта зарплаты операторов увеличатся на семь тысяч рублей, сообщил телеканал "360"."Мы продолжаем заботиться о наших профессионалах – тех, кто работает на переднем фронте. Это сегодня, в частности, операторы 112. Я анонсировал уже повышение зарплат в разных сферах. Это и здрав, и образование. Я хочу сказать, что с 1 марта мы всем операторам 112 добавим семь тысяч рублей ежемесячно к окладу, чтобы обеспечить повышение зарплаты", – рассказал губернатор в ходе совещания с зампредами.Он подчеркнул, что операторы на линии 112 испытывают большую нагрузку, а главное – несут колоссальную ответственность за жизни людей."Обращаю внимание, что это муниципальные службы. Работать они должны эффективно. Должны присутствовать и вежливость, и чуткость, но самое главное – профессионализм. Четкие алгоритмы, как помочь человеку в разных ситуациях", – заключил Воробьев.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)