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Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*
Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ* - РИА Новости, 21.02.2022
Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя жертвы среди мирного населения при ликвидации американцами одного из лидеров "Исламского... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:22
2022-02-21T16:33
в мире
мария захарова
сирия
сша
россия
министерство обороны сша
джон кирби
джо байден
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя жертвы среди мирного населения при ликвидации американцами одного из лидеров "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии, заявила, что это очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, "шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма".Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данных американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, сразу после проведения операции по ликвидации аль-Курейши многие правозащитники стали обращать внимание на необычное число жертв – их было больше десяти, а также нехарактерную для точечных силовых операций картину после боя – дом, где скрывался Аль-Курейши, по свидетельствам очевидцев, был основательно разрушен."Позднее стали появляться подробности. Оказалось, что американские военные в ходе операции убили как минимум двух несовершеннолетних (это на прошлой неделе подтвердил Пентагон в ходе брифинга для прессы), по сообщениям гуманитарных НПО, американцы застрелили еще больше гражданских (убиты четыре ребенка и три женщины). Отличная история для "саммита демократий". Очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма", - написала Захарова.Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, США заранее не уведомляли Россию об ударе по аль-Курейши, но американцы соблюдали все процедуры деконфликтинга с российской стороной.*Организация признана террористической и запрещена в России
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Екатерина Зайцева
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в мире, мария захарова, сирия, сша, россия, министерство обороны сша, джон кирби, джо байден, олег сыромолотов
16:22 21.02.2022 (обновлено: 16:33 21.02.2022)
 
Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*

Захарова: гибель гражданских при ликвидации лидера ИГ* — история для "саммита демократий"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя жертвы среди мирного населения при ликвидации американцами одного из лидеров "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии, заявила, что это очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, "шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данных американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, сразу после проведения операции по ликвидации аль-Курейши многие правозащитники стали обращать внимание на необычное число жертв – их было больше десяти, а также нехарактерную для точечных силовых операций картину после боя – дом, где скрывался Аль-Курейши, по свидетельствам очевидцев, был основательно разрушен.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Позднее стали появляться подробности. Оказалось, что американские военные в ходе операции убили как минимум двух несовершеннолетних (это на прошлой неделе подтвердил Пентагон в ходе брифинга для прессы), по сообщениям гуманитарных НПО, американцы застрелили еще больше гражданских (убиты четыре ребенка и три женщины). Отличная история для "саммита демократий". Очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма", - написала Захарова.
Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, США заранее не уведомляли Россию об ударе по аль-Курейши, но американцы соблюдали все процедуры деконфликтинга с российской стороной.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреМария ЗахароваСирияСШАРоссияМинистерство обороны СШАДжон КирбиДжо БайденОлег Сыромолотов
 
 
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