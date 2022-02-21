https://ria.ru/20220221/zakharova-1774101502.html

Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*

Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ* - РИА Новости, 21.02.2022

Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя жертвы среди мирного населения при ликвидации американцами одного из лидеров "Исламского... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:22

2022-02-21T16:22

2022-02-21T16:33

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя жертвы среди мирного населения при ликвидации американцами одного из лидеров "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии, заявила, что это очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, "шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма".Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данных американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, сразу после проведения операции по ликвидации аль-Курейши многие правозащитники стали обращать внимание на необычное число жертв – их было больше десяти, а также нехарактерную для точечных силовых операций картину после боя – дом, где скрывался Аль-Курейши, по свидетельствам очевидцев, был основательно разрушен."Позднее стали появляться подробности. Оказалось, что американские военные в ходе операции убили как минимум двух несовершеннолетних (это на прошлой неделе подтвердил Пентагон в ходе брифинга для прессы), по сообщениям гуманитарных НПО, американцы застрелили еще больше гражданских (убиты четыре ребенка и три женщины). Отличная история для "саммита демократий". Очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма", - написала Захарова.Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, США заранее не уведомляли Россию об ударе по аль-Курейши, но американцы соблюдали все процедуры деконфликтинга с российской стороной.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220221/siriya-1774091116.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мария захарова, сирия, сша, россия, министерство обороны сша, джон кирби, джо байден, олег сыромолотов