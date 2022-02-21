https://ria.ru/20220221/zakharova-1774101502.html
Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*
Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ* - РИА Новости, 21.02.2022
Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя жертвы среди мирного населения при ликвидации американцами одного из лидеров "Исламского... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:22
2022-02-21T16:22
2022-02-21T16:33
в мире
мария захарова
сирия
сша
россия
министерство обороны сша
джон кирби
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_41f789b4914f974c89b722e74b802b22.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя жертвы среди мирного населения при ликвидации американцами одного из лидеров "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии, заявила, что это очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, "шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма".Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данных американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, сразу после проведения операции по ликвидации аль-Курейши многие правозащитники стали обращать внимание на необычное число жертв – их было больше десяти, а также нехарактерную для точечных силовых операций картину после боя – дом, где скрывался Аль-Курейши, по свидетельствам очевидцев, был основательно разрушен."Позднее стали появляться подробности. Оказалось, что американские военные в ходе операции убили как минимум двух несовершеннолетних (это на прошлой неделе подтвердил Пентагон в ходе брифинга для прессы), по сообщениям гуманитарных НПО, американцы застрелили еще больше гражданских (убиты четыре ребенка и три женщины). Отличная история для "саммита демократий". Очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма", - написала Захарова.Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, США заранее не уведомляли Россию об ударе по аль-Курейши, но американцы соблюдали все процедуры деконфликтинга с российской стороной.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220221/siriya-1774091116.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_242dc55beae8dff340455a3b10d49e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, сирия, сша, россия, министерство обороны сша, джон кирби, джо байден, олег сыромолотов
16:22 21.02.2022 (обновлено: 16:33 21.02.2022)
Захарова прокомментировала гибель гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*
Захарова: гибель гражданских при ликвидации лидера ИГ* — история для "саммита демократий"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя жертвы среди мирного населения при ликвидации американцами одного из лидеров "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии, заявила, что это очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, "шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма".
Ранее президент США Джо Байден
заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии
был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби
заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данных американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, сразу после проведения операции по ликвидации аль-Курейши многие правозащитники стали обращать внимание на необычное число жертв – их было больше десяти, а также нехарактерную для точечных силовых операций картину после боя – дом, где скрывался Аль-Курейши, по свидетельствам очевидцев, был основательно разрушен.
"Позднее стали появляться подробности. Оказалось, что американские военные в ходе операции убили как минимум двух несовершеннолетних (это на прошлой неделе подтвердил Пентагон в ходе брифинга для прессы), по сообщениям гуманитарных НПО, американцы застрелили еще больше гражданских (убиты четыре ребенка и три женщины). Отличная история для "саммита демократий". Очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма", - написала Захарова.
Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов
, США заранее не уведомляли Россию
об ударе по аль-Курейши, но американцы соблюдали все процедуры деконфликтинга с российской стороной.
*Организация признана террористической и запрещена в России