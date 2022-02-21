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В Японии не подтвердили информацию о планах разговора Кисиды и Байдена
В Японии не подтвердили информацию о планах разговора Кисиды и Байдена - РИА Новости, 21.02.2022
В Японии не подтвердили информацию о планах разговора Кисиды и Байдена
Правительство Японии не подтверждает информацию о планирующемся телефонном разговоре премьер-министра страны Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:07
2022-02-21T09:08
в мире
сша
япония
фумио кисида
джо байден
нато
украина
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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Правительство Японии не подтверждает информацию о планирующемся телефонном разговоре премьер-министра страны Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.Сообщения о возможности разговора ранее появились в японских СМИ."Нам известно об этих сообщениях средств массовой информации, но по поводу телефонного разговора лидеров Японии и США ничего не решено", - сказал генеральный секретарь правительства Японии.Ранее служба новостей телеканала TBS сообщила, что ночью в понедельник или утром во вторник по токийскому времени состоится телефонный разговор Кисиды и Байдена по украинской тематике. По данным телеканала, в беседе планировалось затронуть вопросы санкций в отношении России в случае эскалации на Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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сша
япония
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Екатерина Зайцева
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в мире, сша, япония, фумио кисида, джо байден, нато, украина
09:07 21.02.2022 (обновлено: 09:08 21.02.2022)
 
В Японии не подтвердили информацию о планах разговора Кисиды и Байдена

В правительстве Японии не подтвердили информацию о планах разговора Кисиды и Байдена

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Правительство Японии не подтверждает информацию о планирующемся телефонном разговоре премьер-министра страны Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.
Сообщения о возможности разговора ранее появились в японских СМИ.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
07:07
Премьер Японии оценил важность телефонного разговора с Путиным
"Нам известно об этих сообщениях средств массовой информации, но по поводу телефонного разговора лидеров Японии и США ничего не решено", - сказал генеральный секретарь правительства Японии.
Ранее служба новостей телеканала TBS сообщила, что ночью в понедельник или утром во вторник по токийскому времени состоится телефонный разговор Кисиды и Байдена по украинской тематике. По данным телеканала, в беседе планировалось затронуть вопросы санкций в отношении России в случае эскалации на Украине.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСШАЯпонияФумио КисидаДжо БайденНАТОУкраина
 
 
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