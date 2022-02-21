https://ria.ru/20220221/yaponiya-1773995718.html

В Японии не подтвердили информацию о планах разговора Кисиды и Байдена

В Японии не подтвердили информацию о планах разговора Кисиды и Байдена - РИА Новости, 21.02.2022

В Японии не подтвердили информацию о планах разговора Кисиды и Байдена

Правительство Японии не подтверждает информацию о планирующемся телефонном разговоре премьер-министра страны Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:07

2022-02-21T09:07

2022-02-21T09:08

в мире

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япония

фумио кисида

джо байден

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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Правительство Японии не подтверждает информацию о планирующемся телефонном разговоре премьер-министра страны Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.Сообщения о возможности разговора ранее появились в японских СМИ."Нам известно об этих сообщениях средств массовой информации, но по поводу телефонного разговора лидеров Японии и США ничего не решено", - сказал генеральный секретарь правительства Японии.Ранее служба новостей телеканала TBS сообщила, что ночью в понедельник или утром во вторник по токийскому времени состоится телефонный разговор Кисиды и Байдена по украинской тематике. По данным телеканала, в беседе планировалось затронуть вопросы санкций в отношении России в случае эскалации на Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220221/razgovor-1773987323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, япония, фумио кисида, джо байден, нато, украина