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ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР
ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:45
2022-02-21T18:45
2022-02-21T23:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... Донецка (Терминал ДАП): произведено пять выстрелов из танка", — говорится в сообщении представительства в телеграм.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область)
18:45 21.02.2022 (обновлено: 23:01 21.02.2022)
ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР
ДНР в СЦКК: украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка