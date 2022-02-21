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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/vystrely-1774148652.html
ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР
ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:45
2022-02-21T23:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... Донецка (Терминал ДАП): произведено пять выстрелов из танка", — говорится в сообщении представительства в телеграм.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
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луганская народная республика
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область)
18:45 21.02.2022 (обновлено: 23:01 21.02.2022)
 
ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР

ДНР в СЦКК: украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... Донецка (Терминал ДАП): произведено пять выстрелов из танка", — говорится в сообщении представительства в телеграм.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (Донецкая область)
 
 
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