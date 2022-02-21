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ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР

ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

ВСУ произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:45

2022-02-21T18:45

2022-02-21T23:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики произвели пять выстрелов из танка в направлении Донецка, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... Донецка (Терминал ДАП): произведено пять выстрелов из танка", — говорится в сообщении представительства в телеграм.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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донецк (донецкая область)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

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