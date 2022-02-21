https://ria.ru/20220221/voyska-1774010052.html

В белорусском Генштабе рассказали, когда российские войска вернутся домой

В белорусском Генштабе рассказали, когда российские войска вернутся домой - РИА Новости, 21.02.2022

В белорусском Генштабе рассказали, когда российские войска вернутся домой

Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации, когда в этом появится... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:33

2022-02-21T10:33

2022-02-21T13:18

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МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации, когда в этом появится объективная необходимость.Ранее стало известно, что в связи с нарастанием военной активности у границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президенты России и Белоруссии решили продолжить проверку сил реагирования."Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", — сказал Гулевич на брифинге с военными атташе, приуроченном ко Дню защитника отечества. Его слова приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии.Он отметил, что в немалой степени это будет зависеть и от западных коллег, которые перебросили войска в Восточноевропейский регион, в том числе и к границам Белоруссии.Россия и Белоруссия начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. На первом этапе они провели передислокацию и создали группировки на направлениях, представляющих угрозу, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.С 10 февраля проходят учения "Союзная решимость — 2022". Их цель — отработка задач "по пресечению и отражению внешней агрессии". В частности, военные провели мероприятия по усилению охраны госграницы, препятствованию проникновению вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, обнаружению и уничтожению незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773898299.html

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, безопасность, министерство обороны белоруссии