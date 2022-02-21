10:33 21.02.2022 (обновлено: 13:18 21.02.2022)
В белорусском Генштабе рассказали, когда российские войска вернутся домой
Начальник ГШ ВС Белоруссии Гулевич: российские войска вернутся домой, когда будет нужно
© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость — 2022"
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость — 2022"
МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации, когда в этом появится объективная необходимость.
Ранее стало известно, что в связи с нарастанием военной активности у границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президенты России и Белоруссии решили продолжить проверку сил реагирования.
"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", — сказал Гулевич на брифинге с военными атташе, приуроченном ко Дню защитника отечества. Его слова приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Он отметил, что в немалой степени это будет зависеть и от западных коллег, которые перебросили войска в Восточноевропейский регион, в том числе и к границам Белоруссии.
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Россия и Белоруссия начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. На первом этапе они провели передислокацию и создали группировки на направлениях, представляющих угрозу, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.
С 10 февраля проходят учения "Союзная решимость — 2022". Их цель — отработка задач "по пресечению и отражению внешней агрессии". В частности, военные провели мероприятия по усилению охраны госграницы, препятствованию проникновению вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, обнаружению и уничтожению незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Опубликовано: Кирилл Волков