Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/voyska-1774010052.html
В белорусском Генштабе рассказали, когда российские войска вернутся домой
В белорусском Генштабе рассказали, когда российские войска вернутся домой - РИА Новости, 21.02.2022
В белорусском Генштабе рассказали, когда российские войска вернутся домой
Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации, когда в этом появится... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:33
2022-02-21T13:18
россия
белоруссия
безопасность
министерство обороны белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773412146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd098737359b7e43769e6a7915c0faf5.jpg
МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации, когда в этом появится объективная необходимость.Ранее стало известно, что в связи с нарастанием военной активности у границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президенты России и Белоруссии решили продолжить проверку сил реагирования."Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", — сказал Гулевич на брифинге с военными атташе, приуроченном ко Дню защитника отечества. Его слова приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии.Он отметил, что в немалой степени это будет зависеть и от западных коллег, которые перебросили войска в Восточноевропейский регион, в том числе и к границам Белоруссии.Россия и Белоруссия начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. На первом этапе они провели передислокацию и создали группировки на направлениях, представляющих угрозу, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.С 10 февраля проходят учения "Союзная решимость — 2022". Их цель — отработка задач "по пресечению и отражению внешней агрессии". В частности, военные провели мероприятия по усилению охраны госграницы, препятствованию проникновению вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, обнаружению и уничтожению незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.
https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773898299.html
https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773412146_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_5a8881f58dfb841a5a0d4005dc269317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, безопасность, министерство обороны белоруссии
10:33 21.02.2022 (обновлено: 13:18 21.02.2022)
 
В белорусском Генштабе рассказали, когда российские войска вернутся домой

Начальник ГШ ВС Белоруссии Гулевич: российские войска вернутся домой, когда будет нужно

© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость — 2022"
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский во время учений Союзная решимость — 2022 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость — 2022"
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации, когда в этом появится объективная необходимость.
Ранее стало известно, что в связи с нарастанием военной активности у границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президенты России и Белоруссии решили продолжить проверку сил реагирования.
Вертолет Ми-8 во время учений Вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость — 2022 на полигоне Осиповичский в Могилевской области
20 февраля, 13:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования
"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", — сказал Гулевич на брифинге с военными атташе, приуроченном ко Дню защитника отечества. Его слова приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Он отметил, что в немалой степени это будет зависеть и от западных коллег, которые перебросили войска в Восточноевропейский регион, в том числе и к границам Белоруссии.
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00
Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска
Россия и Белоруссия начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. На первом этапе они провели передислокацию и создали группировки на направлениях, представляющих угрозу, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Органы управления и воинские части Восточного военного округа совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров.
С 10 февраля проходят учения "Союзная решимость — 2022". Их цель — отработка задач "по пресечению и отражению внешней агрессии". В частности, военные провели мероприятия по усилению охраны госграницы, препятствованию проникновению вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, обнаружению и уничтожению незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Кирилл Волков
 
РоссияБелоруссияБезопасностьМинистерство обороны Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала