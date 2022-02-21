01:40 21.02.2022 (обновлено: 01:41 21.02.2022)
Полянский усомнился в разведданных США о числе российских войск на границе
Полянский усомнился в данных разведки США и Британии о числе российских войск на границе
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 21 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире британского телеканала Sky News призвал не принимать на веру утверждения американской и британской разведок, заявляющих, что Москва якобы разместила 150 тысяч военных на границе с Украиной.
"Мы не доверяем британской и американской разведкам. Они много раз подводили нас, да и весь мир. Достаточно вспомнить случай с оружием массового уничтожения в Ираке", — сказал Полянский, отвечая на вопрос ведущего о том, "что там делают 150 тысяч" военных.
"Прежде всего, кто их считал? Откуда вы взяли эту цифру 150 тысяч человек? Я помню, сначала было 100 тысяч, потом было 120 тысяч, теперь 150 тысяч. Кто-то говорит 190 тысяч. Я признаю, что инфляция здесь в Нью-Йорке очень высокая — мы видим по ценам", — пошутил первый зампостпреда.
Полянский подчеркнул, что российские военные находятся на своей территории и располагаются не непосредственно на границе, а в пределах своих баз. В то же время дипломат заявил об обеспокоенности России в связи с тем, что украинская сторона сконцентрировала 120 тысяч своих военных на контактной линии в Донбассе и "в субботу начала обстрелы Донбасса". "Поэтому, конечно, мы не можем быть расслабленными", — добавил он.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили утром 17 февраля, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Никита Стома