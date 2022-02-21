https://ria.ru/20220221/voyna-1774089130.html

Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе

Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе

Происходящее вокруг Донбасса должно завершиться тем, что Украина не будет врагом по отношению к России, заявил в понедельник представитель Народной милиции... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:32

2022-02-21T15:32

2022-02-21T16:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Происходящее вокруг Донбасса должно завершиться тем, что Украина не будет врагом по отношению к России, заявил в понедельник представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин."Война должна закончиться раз и навсегда… Должна закончиться победой, чтобы Украина стала теперь дружественной территорией по отношению к Российской Федерации, а не врагом. Если этого не произойдет, война будет продолжаться бесконечно", — заявил Басурин в эфире ютьюб-канала "Соловьёв LIVE".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры самопровозглашенных республик подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир зеленский, россия, киев