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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/voyna-1774089130.html
Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе
Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022
Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе
Происходящее вокруг Донбасса должно завершиться тем, что Украина не будет врагом по отношению к России, заявил в понедельник представитель Народной милиции... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:32
2022-02-21T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Происходящее вокруг Донбасса должно завершиться тем, что Украина не будет врагом по отношению к России, заявил в понедельник представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин."Война должна закончиться раз и навсегда… Должна закончиться победой, чтобы Украина стала теперь дружественной территорией по отношению к Российской Федерации, а не врагом. Если этого не произойдет, война будет продолжаться бесконечно", — заявил Басурин в эфире ютьюб-канала "Соловьёв LIVE".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры самопровозглашенных республик подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир зеленский, россия, киев
15:32 21.02.2022 (обновлено: 16:21 21.02.2022)
 
Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе

Басурин: если Киев не станет дружественным по отношению к России, война будет бесконечной

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Происходящее вокруг Донбасса должно завершиться тем, что Украина не будет врагом по отношению к России, заявил в понедельник представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
"Война должна закончиться раз и навсегда… Должна закончиться победой, чтобы Украина стала теперь дружественной территорией по отношению к Российской Федерации, а не врагом. Если этого не произойдет, война будет продолжаться бесконечно", — заявил Басурин в эфире ютьюб-канала "Соловьёв LIVE".
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:22
СНБО заявил, что Путин и Байден не будут решать украинский вопрос без Киева
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры самопровозглашенных республик подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВладимир ЗеленскийРоссияКиев
 
 
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