15:32 21.02.2022 (обновлено: 16:21 21.02.2022)
Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе
Басурин: если Киев не станет дружественным по отношению к России, война будет бесконечной
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Происходящее вокруг Донбасса должно завершиться тем, что Украина не будет врагом по отношению к России, заявил в понедельник представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
"Война должна закончиться раз и навсегда… Должна закончиться победой, чтобы Украина стала теперь дружественной территорией по отношению к Российской Федерации, а не врагом. Если этого не произойдет, война будет продолжаться бесконечно", — заявил Басурин в эфире ютьюб-канала "Соловьёв LIVE".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры самопровозглашенных республик подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева