Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220221/voda-1774050303.html
Жалобы на обеспеченность чистой водой в Подмосковье снизилось на 45%
Жалобы на обеспеченность чистой водой в Подмосковье снизилось на 45% - РИА Новости, 21.02.2022
Жалобы на обеспеченность чистой водой в Подмосковье снизилось на 45%
Количество жалоб на обеспеченность чистой водой в Московской области в проблемных городских округах сократилось на 45%, сообщил на заседании правительства... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:06
2022-02-21T13:06
новости подмосковья
дзержинский
одинцово
люберцы
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742322136_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_461d170d54cc6cd80367766ae9bbb514.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Количество жалоб на обеспеченность чистой водой в Московской области в проблемных городских округах сократилось на 45%, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.По его словам, за 7 лет участия в программе "Чистая вода" было построено и реконструировано 420 объектов, что позволило повысить обеспеченность чистой водой на 10%, а сами изменения затронули более 2 миллионов человек."В прошлом году количество жалоб на качество воды по "красным" зонам сократилось на 45%. Это 10 городских округов, в том числе Зарайск, Дзержинский, Люберцы, Одинцово и Балашиха", - сказал Велиховский.Он также добавил, что работа по повышению качества воды будет продолжена, все необходимые контракты заключены.
https://ria.ru/20220218/musor-1773646743.html
дзержинский
одинцово
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742322136_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fec5cc0a63cb7e30c014250f8cb9b068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дзержинский, одинцово, люберцы, жкх
13:06 21.02.2022
 

Жалобы на обеспеченность чистой водой в Подмосковье снизилось на 45%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВода из крана
Вода из крана - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вода из крана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Количество жалоб на обеспеченность чистой водой в Московской области в проблемных городских округах сократилось на 45%, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
По его словам, за 7 лет участия в программе "Чистая вода" было построено и реконструировано 420 объектов, что позволило повысить обеспеченность чистой водой на 10%, а сами изменения затронули более 2 миллионов человек.
Уборка мусора после сноса здания - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 18:47Новости Подмосковья
В МО рассказали о работе комплекса переработки строительных отходов
"В прошлом году количество жалоб на качество воды по "красным" зонам сократилось на 45%. Это 10 городских округов, в том числе Зарайск, Дзержинский, Люберцы, Одинцово и Балашиха", - сказал Велиховский.
Он также добавил, что работа по повышению качества воды будет продолжена, все необходимые контракты заключены.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Новости ПодмосковьяДзержинскийОдинцовоЛюберцыЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала