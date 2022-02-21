https://ria.ru/20220221/voda-1774050303.html
Жалобы на обеспеченность чистой водой в Подмосковье снизилось на 45%
Жалобы на обеспеченность чистой водой в Подмосковье снизилось на 45% - РИА Новости, 21.02.2022
Жалобы на обеспеченность чистой водой в Подмосковье снизилось на 45%
Количество жалоб на обеспеченность чистой водой в Московской области в проблемных городских округах сократилось на 45%, сообщил на заседании правительства... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:06
2022-02-21T13:06
2022-02-21T13:06
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Количество жалоб на обеспеченность чистой водой в Московской области в проблемных городских округах сократилось на 45%, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.По его словам, за 7 лет участия в программе "Чистая вода" было построено и реконструировано 420 объектов, что позволило повысить обеспеченность чистой водой на 10%, а сами изменения затронули более 2 миллионов человек."В прошлом году количество жалоб на качество воды по "красным" зонам сократилось на 45%. Это 10 городских округов, в том числе Зарайск, Дзержинский, Люберцы, Одинцово и Балашиха", - сказал Велиховский.Он также добавил, что работа по повышению качества воды будет продолжена, все необходимые контракты заключены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дзержинский, одинцово, люберцы, жкх
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Количество жалоб на обеспеченность чистой водой в Московской области в проблемных городских округах сократилось на 45%, сообщил на заседании правительства региона в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
По его словам, за 7 лет участия в программе "Чистая вода" было построено и реконструировано 420 объектов, что позволило повысить обеспеченность чистой водой на 10%, а сами изменения затронули более 2 миллионов человек.
"В прошлом году количество жалоб на качество воды по "красным" зонам сократилось на 45%. Это 10 городских округов, в том числе Зарайск, Дзержинский, Люберцы, Одинцово и Балашиха", - сказал Велиховский.
Он также добавил, что работа по повышению качества воды будет продолжена, все необходимые контракты заключены.
Опубликовано: Артем Смирнов