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Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу
Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу - РИА Новости, 21.02.2022
Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу
Роспотребнадзор намерен оказать содействие Венесуэле в наращивании потенциала страны в сфере мониторинга и профилактики вспышек опасных инфекционных болезнях, в РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:10
2022-02-21T10:10
россия
венесуэла
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
латинская америка
южная америка
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Роспотребнадзор намерен оказать содействие Венесуэле в наращивании потенциала страны в сфере мониторинга и профилактики вспышек опасных инфекционных болезнях, в ближайшее время эксперты из РФ посетят эту страну для обсуждения взаимодействия, сообщили в ведомстве.Договоренность о развитии сотрудничества в этой области была достигнута в ходе визита российской межведомственной делегации во главе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.Россия одной из первых помогла Венесуэле в борьбе с пандемией COVID-19. В том числе Роспотребнадзор направлял в страну тест-системы, а в 2021 году вакцину "ЭпиВакКорона"."Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в Южной Америке, связанную с распространением лихорадок денге, Чикунгунья, Зика, других инфекций, опыт российских эпидемиологов и вирусологов, возможность передачи современных технологий в сфере мониторинга и выявления опасных микроорганизмов востребованы венесуэльцами", - пояснили в Роспотребнадзоре."Предложения Роспотребнадзора о совместной работе по изучению и профилактике инфекций, включая разработку тестов для выявления актуальных для Венесуэлы и других стран региона патогенов, подготовку кадров по эпидемиологии и лабораторной диагностике, получили живой отклик", - добавили в ведомстве.Значительный интерес у венесуэльской стороны вызывает использование российских мобильных лабораторий для мониторинга опасных инфекций, которые являются уникальной разработкой Роспотребнадзора и используются сегодня в 11 странах мира. Уже в ближайшее время группа специалистов и ученых Роспотребнадзора посетит Венесуэлу для предметного обсуждения планов взаимодействия.
https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773236712.html
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россия
венесуэла
латинская америка
южная америка
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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россия, венесуэла, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, латинская америка, южная америка, здоровье - общество
10:10 21.02.2022
 
Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу

Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу для обсуждения сотрудничества по инфекциям

© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Роспотребнадзор намерен оказать содействие Венесуэле в наращивании потенциала страны в сфере мониторинга и профилактики вспышек опасных инфекционных болезнях, в ближайшее время эксперты из РФ посетят эту страну для обсуждения взаимодействия, сообщили в ведомстве.
Договоренность о развитии сотрудничества в этой области была достигнута в ходе визита российской межведомственной делегации во главе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в Каракасе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество
Россия одной из первых помогла Венесуэле в борьбе с пандемией COVID-19. В том числе Роспотребнадзор направлял в страну тест-системы, а в 2021 году вакцину "ЭпиВакКорона".
"Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в Южной Америке, связанную с распространением лихорадок денге, Чикунгунья, Зика, других инфекций, опыт российских эпидемиологов и вирусологов, возможность передачи современных технологий в сфере мониторинга и выявления опасных микроорганизмов востребованы венесуэльцами", - пояснили в Роспотребнадзоре.
"Предложения Роспотребнадзора о совместной работе по изучению и профилактике инфекций, включая разработку тестов для выявления актуальных для Венесуэлы и других стран региона патогенов, подготовку кадров по эпидемиологии и лабораторной диагностике, получили живой отклик", - добавили в ведомстве.
Значительный интерес у венесуэльской стороны вызывает использование российских мобильных лабораторий для мониторинга опасных инфекций, которые являются уникальной разработкой Роспотребнадзора и используются сегодня в 11 странах мира. Уже в ближайшее время группа специалистов и ученых Роспотребнадзора посетит Венесуэлу для предметного обсуждения планов взаимодействия.
Разгрузка первой партии вакцины Sputnik V от коронавируса в аэропорту Еревана - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 17:46Распространение коронавируса
Гутерреш призвал объединить усилия по распределению вакцин от COVID-19
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияВенесуэлаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В миреЛатинская АмерикаЮжная АмерикаЗдоровье - Общество
 
 
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