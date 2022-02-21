https://ria.ru/20220221/venesuela-1774004664.html
Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу
Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу - РИА Новости, 21.02.2022
Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу
Роспотребнадзор намерен оказать содействие Венесуэле в наращивании потенциала страны в сфере мониторинга и профилактики вспышек опасных инфекционных болезнях, в РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:10
2022-02-21T10:10
2022-02-21T10:10
россия
венесуэла
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
латинская америка
южная америка
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Роспотребнадзор намерен оказать содействие Венесуэле в наращивании потенциала страны в сфере мониторинга и профилактики вспышек опасных инфекционных болезнях, в ближайшее время эксперты из РФ посетят эту страну для обсуждения взаимодействия, сообщили в ведомстве.Договоренность о развитии сотрудничества в этой области была достигнута в ходе визита российской межведомственной делегации во главе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.Россия одной из первых помогла Венесуэле в борьбе с пандемией COVID-19. В том числе Роспотребнадзор направлял в страну тест-системы, а в 2021 году вакцину "ЭпиВакКорона"."Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в Южной Америке, связанную с распространением лихорадок денге, Чикунгунья, Зика, других инфекций, опыт российских эпидемиологов и вирусологов, возможность передачи современных технологий в сфере мониторинга и выявления опасных микроорганизмов востребованы венесуэльцами", - пояснили в Роспотребнадзоре."Предложения Роспотребнадзора о совместной работе по изучению и профилактике инфекций, включая разработку тестов для выявления актуальных для Венесуэлы и других стран региона патогенов, подготовку кадров по эпидемиологии и лабораторной диагностике, получили живой отклик", - добавили в ведомстве.Значительный интерес у венесуэльской стороны вызывает использование российских мобильных лабораторий для мониторинга опасных инфекций, которые являются уникальной разработкой Роспотребнадзора и используются сегодня в 11 странах мира. Уже в ближайшее время группа специалистов и ученых Роспотребнадзора посетит Венесуэлу для предметного обсуждения планов взаимодействия.
https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773236712.html
https://ria.ru/20220209/covid-19-1771926935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, латинская америка, южная америка, здоровье - общество
Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу
Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу для обсуждения сотрудничества по инфекциям
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Роспотребнадзор намерен оказать содействие Венесуэле в наращивании потенциала страны в сфере мониторинга и профилактики вспышек опасных инфекционных болезнях, в ближайшее время эксперты из РФ посетят эту страну для обсуждения взаимодействия, сообщили в ведомстве.
Договоренность о развитии сотрудничества в этой области была достигнута в ходе визита российской межведомственной делегации во главе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
Россия
одной из первых помогла Венесуэле
в борьбе с пандемией COVID-19. В том числе Роспотребнадзор
направлял в страну тест-системы, а в 2021 году вакцину "ЭпиВакКорона".
"Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в Южной Америке
, связанную с распространением лихорадок денге, Чикунгунья, Зика, других инфекций, опыт российских эпидемиологов и вирусологов, возможность передачи современных технологий в сфере мониторинга и выявления опасных микроорганизмов востребованы венесуэльцами", - пояснили в Роспотребнадзоре.
"Предложения Роспотребнадзора о совместной работе по изучению и профилактике инфекций, включая разработку тестов для выявления актуальных для Венесуэлы и других стран региона патогенов, подготовку кадров по эпидемиологии и лабораторной диагностике, получили живой отклик", - добавили в ведомстве.
Значительный интерес у венесуэльской стороны вызывает использование российских мобильных лабораторий для мониторинга опасных инфекций, которые являются уникальной разработкой Роспотребнадзора и используются сегодня в 11 странах мира. Уже в ближайшее время группа специалистов и ученых Роспотребнадзора посетит Венесуэлу для предметного обсуждения планов взаимодействия.