https://ria.ru/20220221/venesuela-1774004664.html

Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу

Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу - РИА Новости, 21.02.2022

Эксперты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу

Роспотребнадзор намерен оказать содействие Венесуэле в наращивании потенциала страны в сфере мониторинга и профилактики вспышек опасных инфекционных болезнях, в РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:10

2022-02-21T10:10

2022-02-21T10:10

россия

венесуэла

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

латинская америка

южная америка

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600428642_0:31:3000:1719_1920x0_80_0_0_6143f5ae9dea7c5397b2540dd491fae2.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Роспотребнадзор намерен оказать содействие Венесуэле в наращивании потенциала страны в сфере мониторинга и профилактики вспышек опасных инфекционных болезнях, в ближайшее время эксперты из РФ посетят эту страну для обсуждения взаимодействия, сообщили в ведомстве.Договоренность о развитии сотрудничества в этой области была достигнута в ходе визита российской межведомственной делегации во главе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.Россия одной из первых помогла Венесуэле в борьбе с пандемией COVID-19. В том числе Роспотребнадзор направлял в страну тест-системы, а в 2021 году вакцину "ЭпиВакКорона"."Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в Южной Америке, связанную с распространением лихорадок денге, Чикунгунья, Зика, других инфекций, опыт российских эпидемиологов и вирусологов, возможность передачи современных технологий в сфере мониторинга и выявления опасных микроорганизмов востребованы венесуэльцами", - пояснили в Роспотребнадзоре."Предложения Роспотребнадзора о совместной работе по изучению и профилактике инфекций, включая разработку тестов для выявления актуальных для Венесуэлы и других стран региона патогенов, подготовку кадров по эпидемиологии и лабораторной диагностике, получили живой отклик", - добавили в ведомстве.Значительный интерес у венесуэльской стороны вызывает использование российских мобильных лабораторий для мониторинга опасных инфекций, которые являются уникальной разработкой Роспотребнадзора и используются сегодня в 11 странах мира. Уже в ближайшее время группа специалистов и ученых Роспотребнадзора посетит Венесуэлу для предметного обсуждения планов взаимодействия.

https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773236712.html

https://ria.ru/20220209/covid-19-1771926935.html

россия

венесуэла

латинская америка

южная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венесуэла, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, латинская америка, южная америка, здоровье - общество