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В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины - РИА Новости, 21.02.2022

В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:35

2022-02-21T20:35

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ООН, 21 фев – РИА Новости. ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать призыв СБ РФ признать независимость ЛНР и ДНР."Наша позиция прежняя – ООН полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - сказал Дюжаррик."Мы призвали бы всех вовлеченных воздержаться от любых односторонних решений и действий, которые могут подорвать территориальную целостность Украины и исполнение Минских соглашений", - добавил он."Генсек ООН чрезвычайно обеспокоен последними сообщениями о росте числа нарушений режима прекращения огня, в том числе применением тяжелых вооружений вдоль контактной линии на востоке Украины", - сказал Дюжаррик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, оон, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, стефан дюжаррик