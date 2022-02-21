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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774170214.html
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины - РИА Новости, 21.02.2022
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:35
2022-02-21T20:54
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
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ООН, 21 фев – РИА Новости. ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать призыв СБ РФ признать независимость ЛНР и ДНР."Наша позиция прежняя – ООН полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - сказал Дюжаррик."Мы призвали бы всех вовлеченных воздержаться от любых односторонних решений и действий, которые могут подорвать территориальную целостность Украины и исполнение Минских соглашений", - добавил он."Генсек ООН чрезвычайно обеспокоен последними сообщениями о росте числа нарушений режима прекращения огня, в том числе применением тяжелых вооружений вдоль контактной линии на востоке Украины", - сказал Дюжаррик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/obse-1774169903.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, оон, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, стефан дюжаррик
20:35 21.02.2022 (обновлено: 20:54 21.02.2022)
 
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал к прекращению огня на востоке Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 21 фев – РИА Новости. ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать призыв СБ РФ признать независимость ЛНР и ДНР.
"Наша позиция прежняя – ООН полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - сказал Дюжаррик.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 20:33
Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ
"Мы призвали бы всех вовлеченных воздержаться от любых односторонних решений и действий, которые могут подорвать территориальную целостность Украины и исполнение Минских соглашений", - добавил он.
"Генсек ООН чрезвычайно обеспокоен последними сообщениями о росте числа нарушений режима прекращения огня, в том числе применением тяжелых вооружений вдоль контактной линии на востоке Украины", - сказал Дюжаррик.
"Мы в частности обеспокоены в связи с сообщениями о потерях среди мирного населения, об ударах по гражданской инфраструктуре и эвакуации", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассООНЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСтефан Дюжаррик
 
 
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