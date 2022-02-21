20:35 21.02.2022 (обновлено: 20:54 21.02.2022)
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал к прекращению огня на востоке Украины
ООН, 21 фев – РИА Новости. ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать призыв СБ РФ признать независимость ЛНР и ДНР.
"Мы призвали бы всех вовлеченных воздержаться от любых односторонних решений и действий, которые могут подорвать территориальную целостность Украины и исполнение Минских соглашений", - добавил он.
"Генсек ООН чрезвычайно обеспокоен последними сообщениями о росте числа нарушений режима прекращения огня, в том числе применением тяжелых вооружений вдоль контактной линии на востоке Украины", - сказал Дюжаррик.
"Мы в частности обеспокоены в связи с сообщениями о потерях среди мирного населения, об ударах по гражданской инфраструктуре и эвакуации", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев