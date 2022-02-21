17:03 21.02.2022 (обновлено: 17:13 21.02.2022)
В Вене началось внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ
Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене в 17.00 мск.
Как ранее сообщили РИА Новости в польском председательстве в организации, все страны ОБСЕ могут принять участие в спецзаседании. В белорусском посольстве в Вене РИА Новости уточнили, что посол Белоруссии на внеочередном заседании постсовета ОБСЕ попытается побудить партнеров к реальному диалогу и объяснить логику и смысл действий Минска в ситуации обострения кризиса, добавив, что позиция Минска не изменилась.
В воскресенье представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский сообщил, что по просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Он уточнил, что пригласил к участию в заседании специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халита Чевика.
Заседания постоянного совета ОБСЕ проходят регулярно раз в неделю - по четвергам. Их созывает и возглавляет действующий председатель в ОБСЕ (в настоящий момент - Польша) или его представитель. В состав постсовета входят делегаты 57 государств-участников, на заседании выступают, как правило, постоянные представители стран при ОБСЕ или их заместители. При необходимости созываются чрезвычайные заседания постоянного совета, которые могут проходить в любой будний день.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Ольга Фомченкова