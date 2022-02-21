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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Вене началось внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ
В Вене началось внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 21.02.2022
В Вене началось внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ
Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене в 17.00 мск. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:03
2022-02-21T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вена
обсе
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене в 17.00 мск.Как ранее сообщили РИА Новости в польском председательстве в организации, все страны ОБСЕ могут принять участие в спецзаседании. В белорусском посольстве в Вене РИА Новости уточнили, что посол Белоруссии на внеочередном заседании постсовета ОБСЕ попытается побудить партнеров к реальному диалогу и объяснить логику и смысл действий Минска в ситуации обострения кризиса, добавив, что позиция Минска не изменилась.В воскресенье представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский сообщил, что по просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Он уточнил, что пригласил к участию в заседании специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халита Чевика.Заседания постоянного совета ОБСЕ проходят регулярно раз в неделю - по четвергам. Их созывает и возглавляет действующий председатель в ОБСЕ (в настоящий момент - Польша) или его представитель. В состав постсовета входят делегаты 57 государств-участников, на заседании выступают, как правило, постоянные представители стран при ОБСЕ или их заместители. При необходимости созываются чрезвычайные заседания постоянного совета, которые могут проходить в любой будний день.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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в мире, вена, обсе, ситуация в днр и лнр
17:03 21.02.2022 (обновлено: 17:13 21.02.2022)
 
В Вене началось внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ

Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене в 17.00 мск.
Как ранее сообщили РИА Новости в польском председательстве в организации, все страны ОБСЕ могут принять участие в спецзаседании. В белорусском посольстве в Вене РИА Новости уточнили, что посол Белоруссии на внеочередном заседании постсовета ОБСЕ попытается побудить партнеров к реальному диалогу и объяснить логику и смысл действий Минска в ситуации обострения кризиса, добавив, что позиция Минска не изменилась.
В воскресенье представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский сообщил, что по просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Он уточнил, что пригласил к участию в заседании специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халита Чевика.
Заседания постоянного совета ОБСЕ проходят регулярно раз в неделю - по четвергам. Их созывает и возглавляет действующий председатель в ОБСЕ (в настоящий момент - Польша) или его представитель. В состав постсовета входят делегаты 57 государств-участников, на заседании выступают, как правило, постоянные представители стран при ОБСЕ или их заместители. При необходимости созываются чрезвычайные заседания постоянного совета, которые могут проходить в любой будний день.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВенаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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