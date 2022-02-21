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Посольство США в Киеве заявило о превосходной сдержанности Украины
Посольство США в Киеве заявило о превосходной сдержанности Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Посольство США в Киеве заявило о превосходной сдержанности Украины
Посольство США в Киеве заявило, что осуждает "попытки РФ изобразить Украину как агрессора". РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:22
2022-02-21T16:34
в мире
россия
украина
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
донбасс
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Посольство США в Киеве заявило, что осуждает "попытки РФ изобразить Украину как агрессора".По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним."Украина продемонстрировала превосходную сдержанность перед российскими провокациями, и мы осуждаем попытки России изобразить Украину как агрессора. Наращивание военных сил Россией, а также незаконная оккупация Крыма и Донбасса дают понять, кто является агрессором", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:22 21.02.2022 (обновлено: 16:34 21.02.2022)
 
Посольство США в Киеве заявило о превосходной сдержанности Украины

Посольство США в Киеве: Украина показала превосходную сдержанность по ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Посольство США в Киеве заявило, что осуждает "попытки РФ изобразить Украину как агрессора".
По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним.
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"Украина продемонстрировала превосходную сдержанность перед российскими провокациями, и мы осуждаем попытки России изобразить Украину как агрессора. Наращивание военных сил Россией, а также незаконная оккупация Крыма и Донбасса дают понять, кто является агрессором", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреРоссияУкраинаСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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