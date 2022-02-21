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Депутат Европарламента назвал поддержку Украины "моральным долгом" НАТО
Депутат Европарламента назвал поддержку Украины "моральным долгом" НАТО - РИА Новости, 21.02.2022
Депутат Европарламента назвал поддержку Украины "моральным долгом" НАТО
Депутат Европарламента от Латвии Ивар Иябс считает, что "моральный долг" НАТО сегодня поддержать Украину. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:41
2022-02-21T12:41
в мире
нато
европа
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европарламент
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РИГА, 21 фев – РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Ивар Иябс считает, что "моральный долг" НАТО сегодня поддержать Украину."Возможность начала войны к сожалению, реальна. Ибо понятно, что в отличие от 2014 года украинцы будут сражаться. И они будут сражаться, в том числе, с нашей большой поддержкой. Я думаю, это моральный долг НАТО - поддержать их", - заявил Иябс журналистам в понедельник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774036775.html
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в мире, нато, европа, украина, европарламент, донбасс
12:41 21.02.2022
 
Депутат Европарламента назвал поддержку Украины "моральным долгом" НАТО

Депутат Европарламента от Латвии Иябс назвал поддержку Украины "моральным долгом" НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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РИГА, 21 фев – РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Ивар Иябс считает, что "моральный долг" НАТО сегодня поддержать Украину.
"Возможность начала войны к сожалению, реальна. Ибо понятно, что в отличие от 2014 года украинцы будут сражаться. И они будут сражаться, в том числе, с нашей большой поддержкой. Я думаю, это моральный долг НАТО - поддержать их", - заявил Иябс журналистам в понедельник.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 12:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:14
Украинская оппозиция готовит в Киеве новый Майдан, заявили в Луганске
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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