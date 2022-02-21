Депутат Европарламента назвал поддержку Украины "моральным долгом" НАТО
Депутат Европарламента от Латвии Иябс назвал поддержку Украины "моральным долгом" НАТО
Саммит ЕС в Брюсселе
РИГА, 21 фев – РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Ивар Иябс считает, что "моральный долг" НАТО сегодня поддержать Украину.
"Возможность начала войны к сожалению, реальна. Ибо понятно, что в отличие от 2014 года украинцы будут сражаться. И они будут сражаться, в том числе, с нашей большой поддержкой. Я думаю, это моральный долг НАТО - поддержать их", - заявил Иябс журналистам в понедельник.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев