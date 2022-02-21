https://ria.ru/20220221/ukraina-1774034799.html

Частям ВСУ в Донбассе передали полученное от Запада оружие

Частям ВСУ в Донбассе передали полученное от Запада оружие - РИА Новости, 21.02.2022

Частям ВСУ в Донбассе передали полученное от Запада оружие

Оборонительное оружие, которое Киев получил от партнеров, уже передали в боевые части в Донбасс, заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:14

2022-02-21T12:14

2022-02-21T12:20

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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Оборонительное оружие, которое Киев получил от партнеров, уже передали в боевые части в Донбасс, заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников."Оборонительное оружие, которое мы получили от партнеров, уже передано в боевые части на фронте, и наши военные ее уже освоили", - сказал Резников на брифинге.В январе-феврале военно-транспортные самолеты НАТО регулярно доставляют оружие и военную технику на Украину – только США, по информации издания "РБК-Украина", запланировали порядка 45 рейсов.С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220221/oruzhie-1773985154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, украина, алексей резников, франция, румыния, чехия