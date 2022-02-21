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Частям ВСУ в Донбассе передали полученное от Запада оружие
Частям ВСУ в Донбассе передали полученное от Запада оружие - РИА Новости, 21.02.2022
Частям ВСУ в Донбассе передали полученное от Запада оружие
Оборонительное оружие, которое Киев получил от партнеров, уже передали в боевые части в Донбасс, заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:14
2022-02-21T12:20
в мире
нато
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алексей резников
франция
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Оборонительное оружие, которое Киев получил от партнеров, уже передали в боевые части в Донбасс, заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников."Оборонительное оружие, которое мы получили от партнеров, уже передано в боевые части на фронте, и наши военные ее уже освоили", - сказал Резников на брифинге.В январе-феврале военно-транспортные самолеты НАТО регулярно доставляют оружие и военную технику на Украину – только США, по информации издания "РБК-Украина", запланировали порядка 45 рейсов.С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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в мире, нато, украина, алексей резников, франция, румыния, чехия
12:14 21.02.2022 (обновлено: 12:20 21.02.2022)
 
Частям ВСУ в Донбассе передали полученное от Запада оружие

Глава МО Украины: полученное у Запада оборонительное оружие передали частям ВСУ в Донбассе

© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие запускают противотанковую ракету "Джавелин" во время учений
Украинские военнослужащие запускают противотанковую ракету Джавелин во время учений - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие запускают противотанковую ракету "Джавелин" во время учений
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Оборонительное оружие, которое Киев получил от партнеров, уже передали в боевые части в Донбасс, заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников.
"Оборонительное оружие, которое мы получили от партнеров, уже передано в боевые части на фронте, и наши военные ее уже освоили", - сказал Резников на брифинге.
В январе-феврале военно-транспортные самолеты НАТО регулярно доставляют оружие и военную технику на Украину – только США, по информации издания "РБК-Украина", запланировали порядка 45 рейсов.
С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 05:31
Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреНАТОУкраинаАлексей РезниковФранцияРумынияЧехия
 
 
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